Elsősorban a munkaerőhiány miatt, de kisebb műszaki akadályok okán is lelassultak az illyefalvi Olt-hídnál nagyjából egy éve elkezdődött építkezési munkálatok. Fodor Imre polgármester szerint ugyan hátrányban vannak, de amennyiben a kivitelező fokozza a munkatempót, sikerül tartani a szerződésbe foglalt határidőt, mely jövő év júniusában a téli hónapok miatti esetleges halasztás esetén is lejár. Az átkelő építésének költségeit javarészt a Helyi Fejlesztések Országos Programjából fedezik, a csúszások miatt viszont a mostani költségvetés-kiigazítás során erre a programra elkülönített összegekből nem tudnak lehívni.

Megkeresésünkre Fodor Imre elmondta, elégedetlen az építkezés ütemével, és ezt több rendben jelezte már a kivitelezőnek. Az elöljáró ugyanakkor arról is beszámolt, hogy akárcsak a megyében zajló többi közberuházásra, a náluk zajlóra is erőteljesen kihat a munkaerőhiány. Már több alkalommal tapasztalta, hogy a kivitelezőknek nem volt lehetőségük megfelelő számú embert kivezényelni az építkezésre, és emiatt lelassult a folyamat. Akadályként jelentkezett és szintén visszavett a tempóból, hogy a vízszint emelkedése miatt a hídlábak alapjának kiöntése is megkésett. Amennyiben ezt sikerül lezárni, akkor a hídtest építésével gyorsabban tudnak haladni. Hátravan továbbá még egy nyolcvanméteres támfal megépítése, jelenleg a fa tartóoszlopokon dolgoznak. Számításaik szerint a beruházás mintegy 27–30 százaléka valósult meg eddig.

Felvetésünkre a polgármester elmondta, hogy az építőiparban tavaly év végén bevezetett minimálbér-emelés esetükben nem borította fel különösebben a számításokat, a beruházás összértéke nem növekedett számottevően, a végső ár 5,3 millió lej. A költségeket a hírhedt 114-es számú sürgősségi kormányrendelet legutolsó módosítása szerint frissítették, és csak a személyi költségeknél végezték el a szükséges korrekciót. A kivitelező elfogadta, hogy az anyagárakra ne terjedjen ki a módosítás, nem mondta vissza a megállapodást. Fodor Imre ugyanakkor rámutatott: ezek a rendelkezések is újabb bizonytalanságot hoztak a beruházás megvalósítását illetően, amelynek sorsát továbbra is kíséri az, hogy az országos program egy adott pillanatban leállhat forráshiány miatt. A község szempontjából megnyugtató, hogy sikerült a megyei önkormányzat segítségével kigazdálkodniuk az önrészt, amit teljes egészében törlesztettek. A késések miatt viszont a mostani országos költségvetés-kiigazítás nyomán a programra kiutalt összegekből nem tudnak lehívni, mivel nincs számla, amit Bukarestbe küldjenek.

Amint arról beszámoltunk, Illyefalva önkormányzatának hét év várakozás után 2017-ben nyílt lehetősége a rossz állapotban lévő Olt-híd megújítására. Az országos programhoz benyújtott sikeres pályázat nyomán a kivitelezők tavaly májusban láthattak neki az új átkelő megépítésének, miután – az általános gyakorlattól eltérően – a közbeszerzési eljárásból is szerencsésen, óvások nélkül kerültek ki. A nyolcvanas évek közepén épült, eredetileg falábakon álló, makadámmal borított vashíd helyett a munkálatok lezárása után egy 34 méteres, betonból épült hídon lehet majd közlekedni. Az előző átkelő a 2006-os áradások idején súlyosan megsérült, átmeneti megoldással időszakosan használhatóvá tették, de már egy 2010-ben készült szaktanulmány megállapította, hogy új híd építésére van szükség. Még abban az évben pályáztak országos infrastruktúra-fejlesztési programhoz, de a finanszírozás elmaradt. Végül a hét évvel korábbi tervek felújításával 2017 őszén sikerült benyújtani egy újabb pályázatot, amit jóváhagyott a fejlesztési szaktárca és októberben a támogatási szerződést is aláírták. A híd megépülte két szempontból is fontos lenne: egyrészt két falurészt köt össze, másrészt a 33-as községi út, amelynek része az átkelő, a 12-es országutat köti össze a 112-es számú megyei úttal.