Az imacsoport 1994. augusztus 17-én alakult a Szent József-plébánián Szabó Lajos plébános jóváhagyásával, Bajcsi Tibor vezetésével. A negyedszázados önkéntes munkának köszönhetően jelenleg 80 elkötelezett tagja van, és 32 hasonló csoport működik Erdély különböző plébániáin. Sepsiszentgyörgyön hetente 350–400 személy vesz részt a találkozókon. Az ünnepségen többen is tanúságot tettek arról, hogy miként változtatta meg Jézus az életüket. A rendezvényen kapható volt a kétkötetes Jézus él és szabaddá tesz. Tanúságtételek Erdélyből című riportkönyv, amelyet a közösség vezetője készített a Mária Rádió Jézus él című hétfői műsorában elhangzott beszélgetések alapján.

Bajcsi Tibor, a Krisztus Király-templom gondnoka és az imacsoport vezetője köszöntötte a résztvevőket, a helybeliek mellett a Kolozsvárról, Bákóból, Gyimesekből, Marosvásárhelyről, Görgényüvegcsűrről, Székelykeresztúrról, Szovátáról, Kézdivásárhelyről, Kápolnásról, Szentegyházáról érkezetteket. Felolvasta Jakubinyi György érsek levelét, amelyben áldását adta az Élet a Lélekben imacsoportra, és további kitartásra buzdította, hogy Isten lelkével népünket felemeljék.

Az imacsoport történetéről szólva Bajcsi Tibor elmondta: 1991 őszén házi csoportként alakult, három évig háznál működött, de egyre nőtt bennük az igény egy mélyebb imaéletre, és háromévi ima után megkezdhették a találkozókat a plébánián. 2007-től a Krisztus Király-plébánián is beindították az imacsoportot, majd fokozatosan a város többi plébániáján is. Ezek a csoportok arra törekednek, hogy a Szentlélek vezesse őket és a lelkiatyákkal együttműködve legyenek a plébánia javára. Évente négy alkalommal Szentlélek szemináriumot tartanak, ahol megtanulhatják és megtapasztalhatják Isten működését a hétköznapokban. Minden esztendőben egyszer közös nagy találkozót szerveznek Csíkszeredában a sportcsarnokban, és Csíksomlyón pünkösd szombatjának éjszakáját is virrasztásban töltik. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián kedden, a Krisztus Király-templomban szerdán, a Szent Gellért-templomban csütörtökön 19 órától, a Szent Benedek-templomban pénteken 19 órától román nyelven tartják a találkozókat, amelyek ökumenikus jellegűek. A találkozókon van tanúságtétel, betegekért való ima, közbenjáró ima és dicsőítés. A rendezvényeken elhangzó szavakat az eletalelekben.ro honlapon élőben is lehet hallgatni.

Az ismertető után a közösségvezető elmélkedést tartott, arra világítva rá, hogy sajnos nagyon sok keresztény nem tudja első helyre tenni Istent, és ezért győzhet a depresszió, a szorongás, a betegség, a fájdalom. A tanúságtételek során a református Molnár Zita arról számolt be, hogy mély depresszióból gyógyult, majd létrehozták a sepsiszentgyörgyi Hit és Fény, fogyatékosokkal foglalkozó csoportot. Miklós Olga vallásos családból származott, de rájött, hogy többre vágyik, így ma férjével, Miklós Attilával énekkel és gitárral szolgálják a találkozókon és szentmiséken Istent. Hompoth Magdolna azt mesélte el, hogy háromévi kitartó ima után hogyan gyógyult és változott meg a párkapcsolata, majd lettek a Házas Hétvége közösség vezetői. Torró Ilona agydaganatból és rákból, összesen hétfajta betegségből gyógyult meg az évek folyamán. Nagy Tímea unitárius családból származik, 15 éve tartozik a közösséghez, és arról számolt be, hogyan sikerült családot alapítani sok évi keresgélés után, miután részt vett a böjtös szilveszteren.

Az aranymisés Szabó Lajos kanonok-plébános délután tartott elmélkedést „Ő tett arra alkalmassá, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké.” (2 Kor 3,6) mottóval. Az ünnepen arról beszélt többek között, hogy a közösség élete hasonlít az apostolékhoz, akik különböző típusú emberek voltak, különböző emberi gyengeségekkel (nagyravágyó, irigy, tagadó stb.), de megtanulták hagyni, hogy alakítsa őket Isten. Nem világrengető dolgokat kell tennünk, hanem akár a só, ízessé tenni családunkat, környezetünket – osztogassuk a szeretet kenyerét egy mosolyban, egy simogatásban, egy tányér levesben.

Tamás József segédpüspök a hálaadó szentmise homíliájá­ban „Az Úr ugyanis a Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17) igét magyarázta.