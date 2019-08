A láncfűrész és a fakitermelés /X/

Láncok, láncvezetők, a lánc élezéséhez szükséges reszelők és készletek, valamint az összes általános karbantartáshoz szükséges alkatrész egyaránt megtalálható a cég kínálatában.

A fakitermelés szerves része az erdőgazdálkodásnak

Ez azért is nagyon fontos, mert ha az erdőket csupán csak vágnánk, előbb utóbb eltűnnének a fák a Földről. Az erdőgazdálkodás a fák védelmét, ápolását, az erdő folyamatos karbantartását is szabályozza. Fontos feladata az illegális fakitermelés elleni fellépés, mely tevékenység komoly büntetéseket, szabadságvesztést vonhat maga után.

Ha nem is fakitermelést végzünk, de fát vagy tűzifát szükséges hasogatnunk, vagy a gyümölcsös fáit kell rendben tartanunk, nem mindegy, milyen géppel tesszük. Tény, hogy bármelyik képes például gallyazni, de az már nem elhanyagolható szempont, hogy milyen erőforrással, kapacitással, súllyal rendelkezik egy gép.

Válasszuk a számunkra megfelelőt

Ha csupán a téli tüzifát szeretnénk különösebb erőfeszítés nélkül felaprítani, akkor egy viszonylag kis gépet is választhatunk, akár elektromos változatban. Ennek előnye lehet a kisebb súly, a benzinmentes működés, ami szagmentes működtetést biztosít, így akár beltéren is használható, például rossz idő esetén. Kisebb zajjal is jár, és ezek a gépek sokkal csendesebbek, mint benzines társaik.

Egyetlen hátrányuk, hogy nagyon kell vigyázni az elektromos kábel miatt, nehogy véletlenül azt is elvágjuk a fával együtt.

Nagyobb igénybevétel esetén okosabb választás a robbanómotoros változat

Kitűnő márkák vannak a piacon. Ha folyamatos üzemben szeretnénk használni gépünket, egyértelműen ez a változat a megfelelő. Nincs erőforráshoz kötve, szabadon használható bárhol. Nagy terhelést is elbír, mindennapi munkára is fogható folyamatosan. Ebben az esetben azonban a karbantartással is többet kell foglalkozni, például láncot élezni.

Honnan tudható, hogy életlen a lánc?

Egy lánc akkor mondható igazán élesnek, amikor behúzza magát a fába. Ezáltal nem szükséges a láncfűrészt nyomni, hiszen ezzel a gépet tesszük tönkre, mert túlterheljük. Különösen fontos ezt tudni akkor, ha elektromos gépet használunk, hiszen az könnyen leéghet. A robbanómotoros verzió maximum lefullad, de nyilván ez sem a munka haladását segíti elő.

Ilyenkor jöhet az élezés, melyet kézi reszelővel is gyorsan el lehet végezni. Minél többet végezzük, annál rutinosabban fogjuk csinálni, hiszen nem ördöngös feladat. Ezzel kapcsolatban hasznos videók találhatók az interneten. (X)