Az airsoft és a Moleszkin nadrág egymásnak lett kitalálva /X/

Éppen ezért nem lenne érdemes kihagyni a Moleszkin nacit, mely minden porcikájában megfelelő választás ehhez a sporthoz.

Persze érdemes egyéb esetekben is fontolóra venni a vásárlást, mert ár-érték arányban kiemelkedően jól szerepel a Katonadolog Webáruház kínálatában.

Lássuk az anyagát

Vesézzük ki kicsit, milyen előnyös tulajdonságai vannak a nadrág szövetének. Először is elég erős ahhoz, hogy a fentebb említett kihívások ne tegyenek kárt benne. Speciális szellőző nyílásai pedig kimondottan előnyösek, amikor meleg időben küzdünk a nyerő zászlóért. Közepes finomságú fonalból szövik az anyagot úgynevezett atlasz kötéssel. Ezt az anyagot nagyon szeretik ennek a sportnak a kedvelői.

Sűrűbb szövéssel készült anyagból is készül a Moleszkin nadrág, ennek pedig már inkább a bőrhöz hasonlító jellege van. 100% pamut anyag, így nem okoz irritációt és kényelmes. Kellemes viseletet biztosít.

A Katonadolog Webáruházban elsők között ajánlják az airsofthoz ruházatot keresőknek ezt a terméket, nem véletlenül, hiszen a cég tapasztalata alapján a vásárlók elégedettek ezzel a termékkel. 48-tól 62-es méretig kapható, az az S-es mérettől 5XL-ig.

Amit a nadrágról tudni lehet

Nagyon erős varrással készülnek, nem bomlanak meg egy-két mosástól, bírják a sarat, mosást, nyüstölést, ahogy azt egy ilyen nadrágtól el lehet várni. A fenekén és a térd előtti részén megerősített anyag gondoskodik a testrész és az anyag védelméről. Megfelelő helyen és méretben vannak rajta a zsebek, és ezek olyan tépőzárral vannak ellátva, hogy hosszú ideig bírják minden probléma nélkül.

Aki komolyan veszi az airsoftot, komolyan hozzá is öltözködik

Ez a sport nem feltétlen az olcsó játékok közé tartozik, de persze nem kell rögtön mindent a fellegekben kezdeni. A cég kínálatában barátságos áron tudnak a sport szerelmesei is felöltözni, illetve az ehhez kapcsolódó fegyvereket, kiegészítőket is megvásárolni. Egy egyszerűbb pisztollyal is lehet zártabb térben játszani, és néhány hétvégi sörözés árát inkább ebbe a sportba fektetve kevesebb a kalória, és aki ügyes, nyerőnek is érezheti magát, ha jól taktikázott.

Egy pár szót az airsoftról

Ezt a játékot biológiailag lebomló, kimondottan ehhez a játékhoz készülő golyókkal játsszák, melyek 6 vagy 8 milliméter átmérővel rendelkeznek. Ebből adódóan a játék során kilőtt golyók nem szennyezik a környezetet. Az 1970-es években kezdődött a játék története. Nagyon szigorú szabályozással rendelkezik, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Hazánkban 2004 óta kezd igazán elterjedni, és mára már kimondható, hogy országosan ismert és kedvelt játék.