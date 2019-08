Miért fontos a kávégépek rendszeres vízkőtelenítése? /X/

A kávégépek legnagyobb ellensége a vízkő. Ez az otthon használt készülékek esetén ugyanúgy igaz, ám minél bonyolultabb és kifinomultabb egy szerkezet, a meszes lerakódás annál nagyobb károkat tud okozni. Éppen ezért fontos, hogy az irodai kávégépeket is rendszeresen megszabadítsuk a vízkőtől, ám egyáltalán nem mindegy, hogy ehhez milyen szereket használunk.

Miért káros a vízkő a kávégépekre?

A vízkő nem más, mint a vízből kiváló és a felületeken lerakódó különféle sók (pl. kalcium- és magnézium-karbonát) összessége, ami tönkreteszi a vele kapcsolatba kerülő háztartási gépeket. A kemény, sárgás-fehéres színű vízkő szabad szemmel is jól látható, vagyis mi magunk is könnyen azonosíthatjuk, ha megjelent a csaptelepen, a mosogatóban vagy a kávéfőző víztartályában.

Minél keményebb a víz egy adott területen, azaz minél több ásványi anyagot oldott, mosott ki a magas mésztartalmú kőzetrétegekből, annál több lerakódást okoz, vagyis annál veszélyesebb például a minőségi, profi kávégépünkre is.

Miért? Mert idővel a vízkő a készülék belsejében is lerakódik, ahol eltömődéseket okozhat. A másik nagy probléma, hogy a mész a kávégép anyagának korrózióját is okozhatja, konkrétabban a fém alkatrészek károsodását. Ezek a hatások együttesen pedig már komolyan veszélyeztetik a gép működését. Ráadásul ettől a készülék energiafogyasztása is megnőhet, ezáltal a hanyagságunk, vagy az örökös időhiány miatt feleslegesen terheljük meg a környezetet.

A vízkő a kávé minőségére is hatással van

A vízkő nemcsak a kávégép élettartamára lehet káros hatással, hanem a lefőzött kávé minőségére is. Ha a készülék vízkövesedni kezd, akkor a gyengébb hőátadás miatt hosszabb időt vesz igénybe, amíg kifő a fekete, és emiatt az ital az aromájából is veszít.

Tehát ezért is fontos, hogy rendszeresen elvégezzük a gép vízkőtelenítését, amivel meghosszabbíthatjuk a készülék élettartamát, és ráadásként sokkal finomabb kávét készít majd nekünk.

Mivel végezzük a kávégép vízkőtelenítését?

A vízkőtelenítés módjával kapcsolatban létezik számtalan házi praktika, mint az ecet vagy a citromsav, de használhatunk különféle vízkőoldókat is a tisztításhoz. Sokan esküsznek a természetes anyagokra, mert nem szeretnék vegyszerek hatásának kitenni a gépet, ami részben érthető, de azzal is tisztában kell lenni, hogy ezek akár kárt is tehetnek a készülékben.

Az ecet aromája beivódhat a műanyag alkatrészekbe, és befolyásolhatja a kávé aromáját. A citromsav pedig kicsapódásokat okozhat, amiktől eltömődhetnek a szűk keresztmetszetű szelepek és vezetékek. Vagyis a professzionális gépek esetén a vízkőtelenítést érdemes az erre a célra kifejlesztett szerekkel elvégezni, ezek ugyanis egyrészt hatékonyak, másrészt maximálisan megóvják a gép anyagait. A legjobb, ha a Koffein Service szerviz szolgáltatását veszi igénybe a bérelt gép kapcsán. (X)