Hogy mindig tudd, mi szól /X/

Válogassunk a jobbnál jobb online rádiók adásai közül, ismerjünk meg új zeneszámokat, fedezzünk fel ismeretlen rádióadásokat. Van az interneten egy jó kis website, a MyOnlineRadio.

Számos stílusú rádió közül lehet válogatni kortól, ízléstől, igénytől függően. Éppúgy megtalálhatóak a vallási műsorokat, egyházi zenét sugárzó csatornák, mint a magyar zenét vagy kimondottan gyerekeknek szóló dalokat, műsorokat adó rádiók. Találhatunk rockosabb vagy inkább informatív, beszélgetős adásokat is, csak legyen türelmünk a sok-sok lehetőségből válogatni.

Most szól menüpont

Mi is ez, mire tudjuk használni tulajdonképpen? A weboldalon megtalálható rádiókon hallható összes zeneszámot meg tudjuk találni akkor is, ha az éppen most szól, de akkor is, ha már elhangzott.

Így lehetőség van arra, hogy számunkra ismeretlen vagy már hallott, de a zeneszám címét és/vagy előadóját sem ismerő zeneszámokat is megtaláljuk, megismerjük. Ezentúl ebben a menüben a dalokat újra és újra meg is tudjuk hallgatni, mintha felvettük volna.

Miért jó, ha nyitott vagy mindenre?

Mert az agyad, a habitusod úgyis szelektálja azt, ami neked nem megfelelő, de amit nem ismersz, arról nem fog tudni dönteni. Ezért érdemes mindig kutatni, keresni, felfedezni az újat, akkor is, ha az éppen egy új rádió.

Olyan ez, mint egy új íz. Amíg meg sem kóstoltad, mi alapján döntöd el hogy finom-e vagy sem? Kóstold meg, hallgasd meg, add át magad neki, ízlelgesd, mert fejlődik a személyiséged, a tudásod, és lehet, hogy kiderülnek új ízlésvonalaid is.

A világ hatalmas, minél többet láttál, annál értelmesebben töltöd majd el a földi időt. Jön majd öreg korodra a hintaszék, és mesélheted az élményeket, ízeket és a régi idők zenéit a dédunokáknak is. És milyen jó, hogy majd meg is tudod mutatni nekik.

Nem mindegy, milyen lábbal keltél

Annyi rádió és zene között válogathatsz, hogy az aktuális hangulatodat is ki tudod elégíteni. Ha épp melankolikus kedvedben vagy, pihennél, nem pörögsz, agyalsz semmin, csak hagyod az elméd szabadon szárnyalni, ahhoz jól jöhet a lassú, megnyugtató komolyzene vagy egy kimondottan relaxáló mexikói pánsíp.

Ha tele vagy energiával, teszed a dolgod, épp haladsz a célod felé az autópályán, vagy épp nagytakarítást rendezel, vagy főzöd a vacsit a családnak, keress valami ritmusos, pörgős zenét, ami dob még a hangulatodon.

Hírek, információk, amik nem a csapból folynak

Ha olyan rádiókat is hallgatsz, amik speciálisak, egy-egy téma körül forognak csupán, ott a hírek is mások lesznek. Olyan információkhoz juthatsz, amik kisebb közösségeket érintenek, helyiek, és lehet, hogy soha nem jutna el hozzád, ha nem épp az adott rádiót hallgatnád.

Szörfölj a MyOnlineRadio oldalán. Jó rádiózást kívánunk! (X)