A magyar fotográfia napjának megünneplését a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) kezdeményezte annak emléké­re, hogy 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, hogy fénysugarak segítségével miként lehet képet alkotni fényérzékeny nyersanyagon – ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelme a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányuljon.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17.30 óráig Szentivánlaborfalván az orvosi rendelőben, 18–19.30 óráig Uzonban a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és a dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban és Szentkirályban a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy augusztus 22-én, csütörtökön 8–14 óráig az ivóvízhálózatban nyomásproblémák léphetnek fel, a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet, és időnként megszakad a szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Hóvirág utca fölötti városrészben, a Millennium, Akác, Vadász, Ibolya, Ion Luca Caragiale, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Visky Árpád, Világlátó, Cserey Jánosné, Diószeghy László, Varga Nándor és Lósy-Schmidt Ede utcában.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsadást igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HOBBIKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Hobbi cserebereklubjába ma 16 órára várnak minden szenvedélyes gyűjtőt (bélyeg, képeslap, telefonkártya, kártyanaptár, söralátét, szalvéta stb.).

ASZTALITENISZKLUB. Sepsi­szentgyörgyön a Szemerja negyedbeli Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyermekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházban.

Zene

TÜZES ZENEI PRODUKCIÓ. A Diákok évében szervezett Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozat következő, Láng-hang elnevezésű előadására augusztus 23-án este kerül sor a főtéri kőszínpadon. A két csíkszeredai fiatal, Ádám Julcsi és Török Csongor koprodukciós ötlete 2014-ben született meg, s hosszas kísérletezés nyomán öltött egyedi és különleges formát Láng-hang című előadásuk. A nemcsak a füleket, hanem a szemet is gyönyörködtető produkció során Ádám Julcsi kezei alatt többek között hangdrum ritmusok csendülnek fel, eközben pedig a közönség Török Csongor tűzzsonglőr műsorán ámulhat. A fiatalok elmondása szerint a cél a két légkör, a láng és a zene harmonikus összehangolása, amely egy formabontó produkcióban testesül meg. Az előadás pénteken 20 órától kezdődik, a részvétel ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Az oroszlánkirály – amerikai családi kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Egy kutya négy útja – amerikai családi film, magyarul beszélő; 18.30-tól Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, román felirattal és 20.30-tól magyarul beszélő; 18.45-től Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő; 21 órától Határeset – svéd–dán romantikus dráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102. Honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

NAPPALI GYERMEKTÁBOR. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián a héten megkezdődött az óvodás és kisiskolás gyermekek negyedik nappali tábora, amelynek mottója: „Kövess engem!” (Lk. 5, 27); „Légy példakép beszédben, viselkedésben, szeretetben, hitben, tisztaságban!” (1 Tim. 4, 12). A rendezvény foglalkozásait naponta 10–13 óráig tartják, a záró szentmise szombaton 11 órától kezdődik.

EGYETEMES IMANAP CSINÓDON. Idén negyedik alkalommal tartják meg Csinódon az ökumenikus kápolnánál augusztus 31-én, szombaton az egyetemes imanapot. Az előző esztendőkben ezen a napon volt már római katolikus szentmise, református istentisztelet, idén unitárius és római katolikus főszereplők lesznek. Az imanap meghívottjaként Vida Rozália alsóboldogfalvi unitárius lelkésznő tart istentiszteletet. Prédikációjának központi témája a férfi lesz. Korábban már volt téma a nő, a gyermek és a család. Gitározni és énekelni, valamint közös éneklésre buzdítani az önálló albummal rendelkező Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi unitárius lelkész fog. Az imanapon egy római katolikus személy részéről lesz tanúságtétel. A résztvevők egy különleges szakrális élményben is részesülhetnek, amit meglepetésnek szán Nagy Balázs és Erika. A kapun történő belépéskor mindenkitől elkérik papírra leírva a kedvenc imáját. Lehet ez saját ima vagy fohász is. Ezek közül az imák közül egy kisgyerek ki fog húzni hármat, amelyeket az istentiszteleten felolvasnak. A többi imát is megőrzik és kinyomtatva elhelyezik a kápolnában, hogy az oda érkező zarándokok megismerhessék azokat. A rendezvény augusztus 31-én, szombaton 11 órakor kezdődik és várhatóan 14 órakor ér véget. Bográcsban főtt meleg ételről háromszéki házaspár fog gondoskodni. A kihangosítást a szigetszentmiklósi Kurucz Miklós végzi. A részvételi szándékot szervezési okok miatt kérik legkésőbb augusztus 25-ig telefonon vagy levélben jelezni Nagy Balázsnál és Erikánál (0760 779 835; honlap: uzvolgye.info). Felekezeti hovatartozástól függetlenül várnak minden érdeklődőt.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségén augusztus 12–19. között 758 esetet láttak el, 207 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel négy személyt fogadtak, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel heten jelentkeztek. Öten szorultak ellátásra, miután többet ittak a kelleténél. Tizenegy személy kereste fel a sürgősséget kullancscsípés miatt. 201 személy belgyógyászati panasszal jelentkezett, 83-an ideggyógyászati, 94-en ortopédiai gondokkal, 81 betegen sebészeti beavatkozást hajtottak végre. Szív- és érrendszeri panaszokkal 41-en, nőgyógyászatiakkal 53-an, pszichiátriaival 48-an jelentkeztek, 158 esetben gyermekgyógyászati panaszokkal keresték fel a sürgősséget. Ez idő alatt a kórházban 7 lány és 8 fiú jött a világra.