„És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük” – ezzel a Lukács evangéliumából kölcsönzött gondolattal erősítették meg tegnap a délelőtt folyamán tanultakat a szemerjai református gyülekezet által szervezett vakációs bibliahét résztvevői. Idén mintegy nyolcvan, 6–12 év közötti gyermek kapcsolódott be a népszerű foglalkozásokba, a tevékenységek lebonyolításában az IKE tagjai segítik a szervezőket.

Néhány napra barátságos, játékos oktatásra alkalmas térré alakult a szemerjai református templom belseje, ahol már a bejáratnál elhelyezett színes lábnyomok is a közösségépítő együttlét idei mottójára utalnak: „Gyere utánam... légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban.” Tegnap délelőtt vidám hangulatú beszélgetésen azt járták körül a gyermekek és oktatóik, miként mutathatnak példát magaviseletükkel, hogyan tudják különválasztani, mi a jó és mi a rossz a viselkedésükben. Mint elhangzott, ebben Jézus szolgáltat példát számunkra, ha őt követjük, akkor kősziklára építjük életünket. Mindezt játékosan szemléltették is, majd közösen rakták össze a játék téglákra felírt szavakból a már idézett, Lukács evangéliumából származó gondolatot. Énekkel, majd egymás kezét fogva, imával zárult a templomi foglalkozás, aztán az ikések vették pártfogásukba a gyermekcsoportokat, a parókia udvarán kézműves-tevékenységeket tartottak.

Incze Hajnalka, a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért (KOEN) Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, azt tapasztalja, a gyermekek szívesen jönnek a színes, mozgalmas foglalkozásokra. A péntekig tartó napi oktató jellegű tevékenységeket játékkal és más elfoglaltságokkal egészítik ki, mindig van meglepetés is: hétfőn palacsintával, tegnap pedig fánkkal kínálták a népes gyermeksereget. Megjegyezte, nem csak a kisebbek, a tizenévesek közt is népszerű a bibliahét, hiszen évről évre ők segítenek a változatos tevékenységek lebonyolításában, s talán észre sem veszik, de ők maguk is feladatot vállalnak, részeseivé válnak a közösségépítő találkozásoknak.