Három év után ismét büntetést kapott a baróti polgármesteri hivatal, mert nem kerítette be a város mindenik játszóterét. A kérdést még ebben a hónapban megoldják – nyilatkozta Lázár-Kiss Barna András polgármester.

A fogyasztóvédelmi hivatal által kirótt büntetés nem jelentős, pár száz lej, azt inkább csak figyelmeztetésnek tartja, hogy tegyenek eleget a felszólításnak – mondotta a polgármester. A maga részéről egyetért a játszóterek bekerítésével, hiszen a gyerekek nagyobb biztonságban vannak, mert még véletlenül sem szaladhatnak ki a közlekedő autók elé, ráadásul a környékbeli állatoknak sem lesz könnyű oda bemenni, hogy elvégezzék szükségleteiket, megfertőzve a játszótéri homokot.

„A játszóterek elkerítése a gyermekek testi épségét és a szülők nyugodtságát szolgálja, ezért magam is támogatom. Az elmúlt években a legtöbbjüknél elvégeztük a munkát, de azok esetében, amelyek környékén éppen építkeztünk, felújítottunk, halasztottuk az ügyet, hogy esetleg ne akadályozza azokat. A következő hetekben a Kifli negyedi és a Baróti Szabó Dávid Középiskola kertje melletti játszótér bekerítése is elkészül. És nem csak azok közvetlen közelében, hanem kicsit szélesebb körben történik meg az elkerítés, hogy a zöldövezetet is védjük – nem parkoló az, hanem a város lakóinak pihenését és szórakozását szolgáló hely” – mondotta Lázár-Kiss Barna András.