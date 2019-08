Zene

TÜZES ZENEI PRODUKCIÓ. A Diákok évében szervezett Ütős nyár Sepsiszentgyörgyön! programsorozat következő, Láng-hang elnevezésű előadására augusztus 23-án 20 órától kerül sor a főtéri kőszínpadon. A két csíkszeredai fiatal, Ádám Julcsi és Török Csongor koprodukciós ötlete 2014-ben született meg, s hosszas kísérletezés nyomán öltött egyedi és különleges formát Láng-hang című előadásuk. A nemcsak a füleket, hanem a szemet is gyönyörködtető produkció során Ádám Julcsi kezei alatt többek között hangdrum ritmusok csendülnek fel, eközben pedig a közönség Török Csongor tűzzsonglőr műsorán ámulhat. A fiatalok elmondása szerint a cél a két légkör, a láng és a zene harmonikus összehangolása, amely egy formabontó produkcióban testesül meg. A részvétel ingyenes.

Sakkverseny Szotyorban

Augusztus 24-én, szombaton 10 órai kezdéssel Szotyor ad otthont a sakk Kertész Ferenc Emlékverseny újabb kiírásának. Nevezni és érdeklődni a 0724 066 500-as telefonszámon lehet (Seceleanu József).

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Köpeci falunapok. 20.10 Szennyvízhálózat épül Vargyason. 20.30 Fúvóstalálkozó és fúvóstábor Nagybaconban. 21.00 Rika Vár Kupa íjászverseny, a Hét Vár – Erdély kupa 4. fordulója. 21.20 Bartók Béla: Három Csík megyei népdal – Thurzó Zoltán zongoraművész előadása.

Honlap: erdtv.com.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.15-től Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, román felirattal és 16.30-tól románul beszélő; 18 órától Volt egyszer egy… Hollywood – amerikai–angol krimi, dráma, román felirattal; 18.30-tól Pompon Klub – angol vígjáték, román felirattal; 20.15-től Rossz versek – magyar vígjáték, dráma, román felirattal; 21 órától Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő.

Hitvilág

1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP AZ ÉDESAPÁKÉRT. A Mária Út teljes szakaszán egy közös, Közép-Európa nemzeteit összekötő, annak közösségeit fejlesztő célért szervez zarándoklatot a Mária Út Egyesület minden év augusztusának végén, Nagyboldogasszony ünnepe után. Idén augusztus 24-én, szombaton lesz a zarándoknap, amelyet az édesapákért ajánlanak fel. Az erdélyi szakasz koordinátora Péterfi Attila (telefon: 0744 639 138). Kovászna megyében a következő szakaszokon lesz zarándoklat: u a Sepsiszentgyörgy–Maksa–Sepsiszentgyörgy útvonalon szakaszfelelős: Vajna Csilla (csillla.csillla@gmail.com, 0745 155 671); segítők: Józsa Zsuzsanna (0728 012 250) és Benedek József Mihály (0745 018 782, cokajutka2000@yahoo.com). Indulás 7 órakor az állomásról, 18 órától hálaadó szentmise a Szent József-templomban. u A Csernáton–Futásfalva útvonalon szakaszfelelős Bíró Erzsébet (0767 643 244); segítők: Fűzi István (istvanfuzi@yahoo.com, 0752 308 061, 0741 635 523, 0769 693 841). Indulás 9 órakor, 12 órától hálaadó szentmise a futásfalvi római katolikus templomban. Aki szeretne zarándokolni, kérik, jelentkezzen be a szakaszfelelősöknél.

CSALÁDOS ZARÁNDOKLAT. Idén a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében a hivatások éve van. Az idei pasztorális év mottója egy, a Jeruzsálembe induló Jézus tettein és tanításán fellelkesedő ismeretlen „zarándok” kijelentése: „Követlek téged, bárhová mész” (Lk 9,57). A Gyulafehérvári Pasztorációs Iroda és a Családpasztorációs Központ által szervezett, szep­tember 7-én, szombaton történő zarándoklatra a házasságot és családokat támogató egyházmegyei mozgalmakat, lelkiségi csoportokat is szólítják. Velük összefogásban hívják az egyházmegye egész területéről a házaspárokat, kis- és többgyermekes családokat egy­aránt, sőt, a nagyszülőket, a tágabb családot, a házas hivatást támogatókat is, hogy kapcsolódjanak az egyházmegyei eseményhez. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ a szórványból buszokat indít. A buszban fennmaradó helyek függvényében az útvonal mentén is csatlakozhatnak résztvevők. A zarándoklaton való részvétel regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni szeptember 3-án, szerdán estig lehet a csalad.ro oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével. A szervezők kérik, hogy a szórványból autóbusszal utazók legkésőbb augusztus 25-én, vasárnap estig jelezzék részvételi szándékukat. Egyéb részletek a csalad.ro/esemeny/csalados-zarandoklat honlapon olvashatók.

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Aldobolyban és Szentkirályban, pénteken Árapatakon a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (sík­üveget nem fogadnak el).

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 8–14 óráig az ivóvízhálózatban nyomásproblémák léphetnek fel, a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet, és időnként megszakad a szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Hóvirág utca fölötti városrészben, a Millennium, Akác, Vadász, Ibolya, Ion Luca Caragiale, Szabédi László, Mikszáth Kálmán, Visky Árpád, Világlátó, Cserey Jánosné, Diószeghy László, Varga Nándor és Lósy-Schmidt Ede utcában.

ASZFALTOZÁS. Augusztus 22–24. között aszfaltozási munkálatok zajlanak Sepsiszentgyörgyön a következő utcákban:

az Árnyas utcában a Jövő utca és az Andrei Șaguna utca közötti részen; a Dózsa György utcában a Bolyai János utca és a Kós Károly út közötti szakaszon, valamint a Tavirózsa utcában a Puskás Tivadar utca és a Gyöngyvirág utca közötti szakaszon. Sepsiszentgyörgy önkormányzata arra kéri a környéken lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyeken.

MESTERKEDÉS KÉZDISZÉKÉRT. Ezen a héten is folytatódik a népi mesterek és mesterségek bemutatkozása a kézdivásárhelyi Borudvarban a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület jóvoltából és részvételével. Ma 18 órától Bagoly Erzsébet és Pászka Éva szakképzett hímzők varrással kapcsolatos tevékenységet tartanak, Csiszár Katalin a gyöngyfűzés rejtelmeibe vezeti be az érdeklődőket, Volloncs Mária pedig az üvegfestést mutatja be.

NYÁRI PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 9-ig nyári nyitvatartási rend szerint látogatható. Kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 10–17, szombaton 9–13 óráig állnak a közönség rendelkezésére. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan marad. Minden érdeklődőt friss olvasmányajánlattal várnak ebben az időszakban is.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig a Császár Bálint utca 14. szám alatti Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.