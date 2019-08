Esztergomban a Csíksomlyói passió

Vidnyánszky Attila, a produkció rendezője elmondta: az volt a célja, hogy a néző az alkotókkal együtt tanúja legyen, újraélje a krisztusi szenvedéstörténetet. A Nemzeti Színházban és az augusztus 19-én Esztergomban játszott előadás mintájául szolgáló misztériumjátékoknak és a ferences iskoladrámáknak a hitélmény megújítása volt az eredeti célja. Ez személyes történet mindenki számára, ugyanakkor egy ilyen előadás az együvé tartozást is hirdeti. A művészek és a közönség egy közösséggé válhat az előadás alatt.

A dráma szövege csíksomlyói passiójátékokból, Szőcs Géza írásaiból és Berecz András által gyűjtött archaikus népénekekből és mesékből állt össze.

Vidnyánszky Attila azt mondta: ahogy szimbolikus üzenete volt annak, hogy a múlt évben Csíksomlyón adhatták elő a passiót, úgy annak is, hogy most az egyik legfontosabb magyarországi szakrális helyszínen, az esztergomi bazilika előtt játszották az előadást. Fontosnak tartottam mindkét helyszínen, hogy helyi fiatalokat is bevonjunk a produkcióba, akik így magukénak érezhették az előadást – mondta, hangsúlyozva: különösen lényeges, hogy tavaly rengeteg erdélyi, idén pedig – a szlovák határ közelsége miatt – sok felvidéki néző is látta a Csíksomlyói passiót, amely így a magyarság összetartozásának szimbólumává vált.