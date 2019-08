A nagy őzlábgomba 2.

éhány elnevezése akár tévedéshez is vezethet, egyes tájainkon ugyanaz a neve, mint más gombának máshol. Például a piruló galóca népi nevei közt találjuk a következőket (főképp Kárpátalján), amelyek általában máshol a nagy őzlábgomba népi nevei: őzlábgomba, őzlábúgomba; a szürke galócát pedig egyes helyeken szürke őzlábúként nevezi meg a népnyelv. Román neveinek egy része hatott a különféle magyar elnevezések kialakulására, de több esetben fordított a helyzet, magyaroktól tanulták a románok, s magyarból fordították a nevét.

Mit mond vele kapcsolatban a népi konyha? Általában az előzetesen nem forrázandók közé sorolják, helyesen. Valószínűleg ez az a gombánk, amelyet a kucsmagombán és a ki nem terült csiperkén kívül tájainkon leggyakrabban készítenek el megtöltve (amikor még nem nyílt ki).

Néhány népi recept: Kisütve az őzláb a legfinomabb. A hámlást letakarítom róla, az alsó részét sózom. Forgatom lisztbe, tojásba, prézlibe. A tojásba teszek apróra vágott fokhagymát. (A. G. Sz. V., Csíkszentmihály) A fiatalt savanyúságnak teszem el, a fejecskéket sós vízbe főzöm, aztán teszek bele cukrot, ecetet, babérlevelet. A nagyot prézlisen, tojással esszük. (J. I., Krizba) Liszt, tojás, morzsa. Kirántva esszük a parazolt. (Őrség) Rántva esszük a gyűrűsgombát, 3–4 éve ismerem. (Mezőség) A fokhagymát megtörik, s azza’ eszik. (Gajdár, Moldva)

Egy bizonyos 30. évfordulóra is készülve hadd zárjam írásomat egy újabb emlékkel. Dálnokban az őzlábat úri gombának is mondták, rákérdeztem, hogy miért. A 80-as évek közepe táján jártunk, amikor például a jegyre és szűken kapható üzemanyagon, kenyéren, tejen s máson kívül az olajhoz, zsírhoz is nehéz volt a hozzáférés, még falun is. Az volt a válasz, hogy az „elvtársak” közül is csak az úri mód élők engedhették meg maguknak, hogy kisüssék, ugyanis elég sok zsírt, olajat felvesz.

Valóban ez a helyzet, s hozzáteszem: óvatosan kell vele bánni. Ne szedjük szennyezett helyről, gyanúsról se, mert felszívja a nehézfémet, a radioaktív anyagot is, ha van a környezetében. Ha ilyen fertőzött, szennyezett őzlábat fogyasztunk, nem gombamérgezéssel kell megküzdenünk, hanem mással, még akkor is, ha maga a gomba amúgy ehető lenne…

Zsigmond Győző