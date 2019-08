Csípésre nincs teszt

Ha valaki allergiás a méh- vagy darázscsípésre, amikor a méreg bejut, testünk olyan ellenanyagot termel, amely „nagyon nagy vihart kavar” a szervezetben. A súlyosabb bőrtüneteken kívül a rovarok mérge légzési, keringési zavart is okozhat. Végső esetben anafilaxiás reakció, majd pedig sokk követi a csípést, ez már eszméletvesztéssel is járhat – magyarázta, hozzátéve: ha valakinél jelentkeznek a csípés utáni súlyos tünetek, azonnal orvoshoz kell vinni, ahol felkészítik a teendőkre. Az továbbra is téveszmének számít, hogy az allergiás tünetnél kalciumot kell bevinni, ennek ugyanis semmi hatása nincs egy darázscsípésnél, és az antihisztamin is csak az enyhébb bőrreakcióknál használható – fűzte hozzá az allergológus. (MTI)