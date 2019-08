Tegnap is tartott a tiltakozás a délkelet-törökországi, főként kurdok lakta Diyarbakir városában a polgármesternek a belügyminisztérium által elrendelt, hétfői menesztése miatt. A rendőrség a figyelmeztetést követően könnygázt vetett be a demonstrálni szándékozók ellen, majd az intézkedés során harminc embert őrizetbe vett.

A tömeg, amelyben ott voltak a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) parlamenti képviselői is, először a polgármesteri hivatal épületéhez indult, hogy hangot adjon elégedetlenségének. Amikor a hatóságok ezt megakadályozták, a csoport, köztük a hivatalából elbocsátott diyarbakiri polgármester, Selçuk Mızraklı a rendőrök gyűrűjében ülőtüntetést tartott. A tiltakozók ezt követően fel akartak vonulni, de a biztonsági erők ekkor már határozottabban közbeavatkoztak. A helyszínre rendelt vízágyúkat bevetette a rendőrség.

Kedden nem csak Diyarbakirban, de a térség más városaiban, Vanban és Mardinban is voltak tüntetések, miután hétfőn az ottani polgármestereket is központilag menesztették. Vanban hétfőn egész nap nem csitultak az indulatok, gumilövedéket, vízágyút és könnygázt is bevetett a rendőrség. Az ottani összetűzésekben sokan megsebesültek, köztük egy HDP-képviselő, többeket kórházba kellett szállítani és mintegy harminc embert vettek őrizetbe a hatóságok. Diyarbakirban a hétfői verekedés következtében szintén kórházba vitték a HDP egyik parlamenti képviselőnőjét. Ott akkor négy embert állítottak elő a rendőrök. Mardinban a hatóságok ugyancsak könnygázzal léptek fel a tiltakozók ellen, és öt újságírót őrizetbe vettek.

Diyarbakir, Van és Mardin március 31-én megválasztott polgármestereit a török belügyminisztérium terrorizmus címén hétfőn eltávolította hivatalából. A minisztérium közölte: a szakadár Kurdisztáni Munkáspárt, amely évtizedek óta fegyveres lázadást folytat Délkelet-Törökországban, valamint annak leágazásai egyes polgármestereken keresztül törvénytelen célokra használják fel az önkormányzatok forrásait. Hozzátették: az érintett polgármestereket a HDP annak ellenére indította jelöltként az öt hónappal ezelőtti helyhatósági választáson, hogy fegyveres terrorszervezet alapítása és irányítása, fegyveres terrorszervezeti tagság vagy éppen terrorpropaganda gyanújával nyomozás folyik ellenük. A belügyminisztérium mindhárom városban a tartományi kormányzót hatalmazta fel a polgármesterek helyettesítésére.