Nem gondoltuk, hogy ilyen látogatottsága lesz az idei SIC Fesztnek, nagy eredmény, hogy vasárnap estig tízezren fordultak meg Sugásfürdőn – mondotta felvezetőjében Kelemen Szilárd, aki szerint az is hozzájárult a rendezvény népszerűségéhez, hogy ezúttal egy nappal korábban, már augusztus 8-án, csütörtökön is kínáltak programokat a fiataloknak. A HÁRIT elnöke kiemelte, fokozottan figyeltek a biztonságra, illetve az egészségre, ennek érdekében kérték fel a Salvatore Egyesületet az elsősegély biztosítására, csapatuk beavatkozására a fesztivál ideje alatt mindössze négy alkalommal volt szükség. Fontosnak tartották azt is, hogy az esti koncertek és a szórakozás lehetősége mellett oktató-nevelő jellegű előadások is helyet kapjanak a kínálatban, s azt tapasztalták, ezekre nem csak a városból, de még a környező falvakból is jöttek látogatók, olyan érdeklődők, akik talán másként nem mentek volna ki a fesztiválra – sorolta Kelemen.

Példaként a gyógynövényekről és biokozmetikumokról szóló előadást említette, mely főként a hölgyek körében volt népszerű. A Szabó Kati olimpikonnal szervezett találkozón is sok fiatal vett részt, s kiemelkedő volt a családi nap különféle tevékenységeinek, programjainak látogatottsága is, az eseményekbe több mint négyezer résztvevő, mintegy 600 család kapcsolódott be. A Margaret Island koncertjén háromezres tömeg bulizott, s a koncertek élményét fokozta az is, hogy idén korszerű színpad- és fénytechnikát sikerült üzembe helyezni. Meglepően sokakat vonzott a folkudvar is, ahol Kelemen Szilárd szerint olyan jó volt a hangulat, hogy az ott zajló programok már-már „ütköztek” az esti fő programokkal.

A rendezvény lebonyolításában jelentős szerep hárult az önkéntesekre, akik reggeltől estig készen álltak és dolgoztak, segítettek – mutatott rá a csapatot összefogó Antal Balázs. Felidézte, a meghirdetett száz helyre egy hét alatt jelentkeztek a fiatalok, s kilencven százalékuk már jelezte, hogy részt venne a jövő évi rendezvényen is. Kiemelte, a korábbi fesztiválok önkéntesei közül többen mára szervezőkké váltak.

Bodor Loránd, a Sepsi Rekreatív Rt. igazgatója rámutatott, a sporttevékenységek megszűntével Sugásfürdőre jobbára a középkorúak járnak fel, s úgy véli, ezen változtatni kell. Meggyőződése, hogy a városhoz tartozó fürdőtelepben van potenciál, a SIC Feszt pedig éppen azt bizonyította be immár második éve, hogy a fiatalok számára is vonzóvá lehet tenni Sugásfürdőt.

Grüman Róbert, az RMDSZ háromszéki szervezetének ügyvezetője úgy véli, a SIC Feszt tulajdonképpen a háromszéki fiatalok első fesztiválélménye. Sok szülő nem szívesen engedi távolabbi városok hasonló rendezvényeire gyermekeit, ám Sugásfürdő sokak számára elérhető közelségben van, biztonságos hely, a SIC Feszt pedig elérhető árakon kínál minőségi szórakozást – fejtette ki. Problémákról is szólt, hiszen a kiutazás, hazajutás az előző és az idei rendezvényen is gondot okozott. Idén hajnali három óráig lehetett szórakozni Sugásfürdőn, ám a két szolgálatot teljesítő autóbusz kevésnek bizonyult a tömeg hazaszállítására. Egyeztettek a megyeszékhelyi taxitársaságokkal is, hogy többen legyenek szolgálatban, a visszajelzések szerint rengeteg sugásfürdői fuvart végeztek a fesztiválhétvégén – vázolta. Kihívás van tehát bőven – jegyezte meg, de igyekszenek megoldást találni ezekre a gondokra. Úgy vélte, a rendezvény elérte azt a szintet, hogy a helyi fiatalok nem szeretnének ebből kimaradni.

Jövő évben ismét Sugásfürdő lesz a SIC Feszt otthona augusztus 6–9. között, s mint azt a szervezők bejelentették, a jegyek már most beszerezhetők 30 lejért a bilete.ro honlapon.