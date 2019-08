Egyes, korábban meglévő egészségügyi engedélyek megvonásának, a soha nem létező jóváhagyások további elutasításának sokrétű az oka, így a megoldások is sokfélék. A legtöbb oktatási egység csak a helyi önkormányzatban bízhat, de néhány tanintézmény szerepel különböző országos rehabilitációs, felújítási programokban, sok helyütt már befejezték a munkálatokat, az átadás következik és utána az engedélyeket is megkapják az érintett egységek – szögezte le Kiss Imre megyei főtanfelügyelő a teg­napi tájékoztatón.

Az erősdi óvoda és iskola, a hetei elemi és a zabolai iskola egy júliusi kormányhatározat révén indított projektben szerepel, ezeken a településeken az épületen kívüli illemhelyeket váltják fel korszerű higiéniai egységekkel, több Bodza-vidéki településen a bővítési munkálatok része a modernizálás. Bölönben elkészült az új óvoda, de még nem adták át, Vargyason és Mikóújfaluban jelenleg nem iható a vezetékes víz, Miklósváron és Felsőrákoson szűrőt kell elhelyezni, hogy a kútvíz emberi fogyasztásra alkalmas legyen.

A főtanfelügyelő szerint a pénzügyi központok vezetői és a polgármesterek foglalkoznak az egészségügyi engedélyek megszerzésével, ennek érdekében a helyi forrásokból is fordítanak modernizálásra és ilyen jellegű célirányos pályázatokon is részt vesznek, de a tervezéstől a versenytárgyalások sorozatán át a kivitelezésig hosszú az út. Ugyanez vonatkozik a tűzvédelmi engedélyek megszerzésére is, de ott még bonyolultabb a helyzet, mert az ingatlanok építésekor nem gondoltak ezekre a követelményekre, utólag pedig nehéz hozzárendelni a biztonsági épületelemeket, kijárókat, külső lépcsőzetet. A megye négyszáz oktatási épületéből – iskolák, óvodák, műhelyek, tornatermek – ötvenhat nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel, de a többi egy része nem is köteles megfelelni ennek a követelménynek.

Kiss Imre elmondta, a beruházások terén a 30 éve megkezdett és félbehagyott baróti iskolakampusz a megye szégyenfoltja, minden más helyszínen jobban haladtak a fejlesztések, még ott is, ahol a bürokratikus akadályok miatt késve fejezték be a munkálatokat, illetve csúsznak a határidőkkel. Háromszéken 38 iskola szerepel egy országos felújítási, korszerűsítési programban, sok településen helyi forrásokból javítanak, csinosítanak. A nehézsé­gek ellenére szeptember 9-én minden háromszéki egységben megnyithatják a 2019/2020-as tanévet – szögezte le a főtanfelügyelő.