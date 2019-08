Szerződést kötöttek a légikikötő építésére

Következő írásunk

Idén is számos kísérőprogram közül válogathatnak mindazok, akik kilátogatnak a 30. kiadásához érkezett kézdivásárhelyi városünnepre. Az előző évekhez hasonlóan a múzeum és a könyvtár is saját programokkal kapcsolódik be a sokadalmi forgatagba, az élő zene kedvelőit utcazene, az elektronikus műfajok iránt rajongókat pedig éjszakába nyúló Urbanizé-bulik várják.