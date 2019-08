Két iskolában később kezdődnek a tanórák

Lapunk érdeklődésére Kondor Ágota, a Székely Mikó Kollégium igazgatója – aki korábban fontolgatta lemondását, de úgy döntött, még egy tanéven át folytatja a megbízatást – elmondta, ezentúl nem tartanak órákat reggel 7 órától, s bár a módosítás miatt a korábban nyolckor kezdő tanulók fél órával később végeznek délben, szerinte ez nem okoz gondot sem a diákoknak, sem a tanároknak. Az ingázó tanulók számára még előnyt is jelenthet a későbbi kezdés. Egyeseknek 8 órakor érkezik az autóbusza a városba, így ők gyakran elkéstek az órákról, ezentúl fél kilencre kényelmesen beérnek az iskolába – hangsúlyozta az iskolavezető.

Kérdésünkre, hogy mit szólnak majd a döntéshez azok a szülők, akik nyolc órára mennek munkába és kisgyermeküket nem tudják fél kilenckor elkísérni az iskolába, Kondor Ágota leszögezte, iskolájukban kevés az ebben érintett szülő, aki pedig később kezd, kényelmesen el tudja vinni gyermekeit óvodába, iskolába, a testvérek elkísérése is könnyebbé válik így, ha nem egy helyre járnak. Az egyeztetéseken a szülői bizottság képviselői is jelen voltak, nem emeltek kifogást a későbbi kezdés ellen – mondotta az igazgató. A döntés érinti az elemi osztályokat is, függetlenül attól, hogy a Szabadság tér és a Kriza János utca találkozásánál lévő épületben működnek vagy a Kós Károly-iskolában. Szeptembertől egy előkészítő és két-két második, illetve harmadik osztály működik a Kós Károly-iskola felső épületében, tanévkezdésig befejezik az udvar rendezését, a tanítók tanári szobát, a diákok felújított mosdókat kapnak.

Mivel a mikós elemi osztályok egy része osztozik az udvaron a Mikes Kelemen Elméleti Líceum osztályaival, megkérdeztük Már István iskolaigazgatót, hogyan vélekedik a Mikes-iskola a tanórák későbbi kezdéséről. Az intézményvezető lapunknak elmondta, számukra szerencsés ez a módosítás, mivel gyakran valóban túlzsúfolt volt az udvar, a fél óra eltérés éppen jól jön. Míg korábban a középiskolai osztályok a hét néhány napján hét órára jártak, a Mikes-iskolában ezentúl egyetlen évfolyam sem kezd héttől, minden órát nyolckor indítanak.

A fél kilences reggeli kezdést a Református Kollégium is jónak tartja, nem is tehetnének másként, mert a két iskola közös udvart és tornatermet használ, egyszerre szól az iskolacsengő a szünetekben, néhány tanár pedig mindkét helyen tanít, tehát az órarendet is egyeztetni kell. Berekméri Annamária iskolaigazgató lapunknak elmondta, a későbbi kezdéshez a Kőrösi Csoma Sándor utcában működő elemi osztályoknak is igazodniuk kell, mert a tornaórát ők is a Mikó tornatermében tartják, amit általában akkorra időzítenek, amikor a kis refisek amúgy is elmennek ebédelni a Református Kollégium konviktusába. A nagyszünet időpontjáról még nem egyeztetett a két iskola, az ellenben nem kizárt, hogy különleges esetekben a Református Kollégiumban fél nyolctól is lesznek órák – mondotta az igazgató.