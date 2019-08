A közösség erejének kiemelkedő példájaként értékeli Hans Hedrich, a fogarasi Neuer Weg Egyesület alelnöke azt az összefogást, amit a Holzindustrie Schweighofer (HS) által perköltség címen követelt összeg összegyűjtése során tapasztalt. A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) támogatásával zajló akció során a Sepsiszentgyörgyön felállított standnál közel 800 euró folyt be az aktivista megsegítésére, de Erdélyből, Európából és az Amerikai Egyesült Államokból is érkezett támogatás. Hans Hedrich ugyanakkor álságosnak tartja az osztrák nagyvállalat párbeszédet szorgalmazó üzeneteit, miközben pénzbeli követelésekkel próbálják sarokba szorítani a vállalat üzleti gyakorlata ellen tiltakozó civil szervezeteket.

Az aktivista Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője, valamint a gyűjtésben aktív szerepet vállaló nyolc önkéntes közül Pitlák Szabina társaságában tegnap mondott köszönetet mindenkinek, aki hozzájárult a segítőakció sikerességéhez. A Mikó Imre-szobor előtti sétányon felállított standnál összegyűlt 3205 lejt Bereczki Kinga hivatalosan átnyújtotta Hans Hedrichnek, kijelentve: az akcióval sikerült a mozgalmár segesvári házát is megmenteni, illetve egy fontos üzenetet megfogalmazni, mely szerint érdemes kiállni a közösségi ügyekért, mivel szükség esetén a közösség viszonozza a segítséget. Bereczki Kinga szerint nagyjából hatvanan adományoztak, a legtöbb támogatás 10–20 lej közötti volt, de olyanok is felkeresték a standot, akik 300 és 500 lej közötti összeget áldoztak erre a célra.

Hans Hedrich szerint megható volt megtapasztalni a segítőkészséget, a maga részéről összegtől függetlenül minden adományt figyelemre méltó gesztusként értékel, és egyformán fontos számára. Össze­sen mintegy 7500 euró gyűlt össze, ebből 4800 a Schweighofer által követelt összeg, amiből 1200-at már behajtottak. A maradék pénzből törleszti a közel 1200 eurós ügyvédi díjat, amit a nagyvállalat által ellene és az egyesület elnöke ellene Fogarason indított polgári kártérítési perek kapcsán kell kifizetnie. Bebizonyosodott, hogy a közösség igenis létezik, képes az összefogásra, és azt szeretné, ha más, kisebb-nagyobb tétet hordozó ügyekben ugyanez a szolidaritás működne. Szeretne valamit visszaadni, ezért a törvényes eszközökkel folytatja a harcot az erdők védelméért, ami elválaszthatatlanul összefügg a közösség életminőségével, az erőforrásokkal való észszerű gazdálkodással. Nem lehet szétválasztani egy nagyvállalat jelenlétét, tevékenységét és annak hatásait a háromszéki mindennapi élettől – fogalmazott.

Hans Hedrich arról is beszámolt, hogy más téren is folytatná civil tevékenységét, ezért bekapcsolódik a Háromszéki Közösségi Alapítvány erdőültetési programjába. Bereczki Kinga szerint a kezdeményezés körül egészen komoly civil összefogás körvonalazódik. A programot ősszel indítják, és terveik szerint jövő tavasszal egy erdőnyi facsemetét szándékoznak elültetni. Tervük felébreszteni az ifjúságban a környezet védelme iránti érzékenységet, ezért diákokat is szeretnének minél nagyobb számban bevonni. Hans Hedrich megjegyezte: fontosnak tartja a faültetést és a nevelést, de a legjobb az lenne, ha ezen a téren az erdészetek (akiknek ez kötelességük is lenne) járnának elöl a jó példával.

Ami a Holzindustrie Schweig­hofer által az adománygyűjtés kapcsán kibocsátott közleményt illeti, Hans Hedrich fenntartja meglátását, mely szerint ferdítéseket tartalmaz. Az aktivista hangsúlyozta: a maga részéről nyitott a párbeszédre, de egyezkedni – vagy ahogyan elhangzott, tárgyalni – nem szándékozik. Nem lát valós szándékot a párbeszédre a nagyvállalat részéről, hiszen sem az említett hatástanulmány kapcsán, sem később nem volt fontos számukra, hogy leüljenek és a felmerülő problémákról beszéljenek a civilekkel. A vállalat kommunikációjában a párbeszédre való hajlandóság a fenntartható erdőgazdálkodási tanúsítvány (FSC) elvesztését követően – nagyjából két éve – jelent meg. Nagy valószínűséggel az egész arról szól, hogy a látszat kedvéért rendezzék viszonyukat a civil szervezettel, mert ezt fel lehet majd mutatni a tanúsítványt kiállító tanácsnál.

Hans Hedrich ugyanakkor továbbra is érthetetlennek tartja, hogy párbeszédet szorgalmaznak, miközben éppen a bécsi per költségeit hajtják be rajta. Megítélése szerint párbeszédet csak egyenrangú felek folytathatnak, de jelenleg úgy tűnik, inkább csak sarokba szorítanák. Ha a HS lemondana a perköltségek követeléséről, lehetne szó arról, hogy tárgyaljanak, de marad a kérdés, hogy mi lehetne egy ilyen párbeszéd témája. Kezdésként talán a polgároktól összegyűjtött, a nagyvállalat megtelepedésével és tevékenységével kapcsolatos kérdéseket tolmácsolhatná. A maga részéről ugyanakkor úgy véli, nincs igazán miről tárgyalni, beszéljenek a törvények.