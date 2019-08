A megyeszékhelyen működő mintegy húsz szakkörre szeptember másodikától hatodikáig, naponta 13 és 18 óra között lehet feliratkozni, és újdonság, hogy az intézmény honlapján és Facebook-oldalán közzétett elérhetőségen immár az online bejelentkezésre is lehetőség adódik – tájékoztatott érdeklődésünkre Kerekes Jenő intézményvezető.

Az ingyenes foglalkozásokra egyébként szeptember végéig várják a jelentkezőket, akik az iskolakezdést követően jönnek, azoknak arra is alkalmuk adódik, hogy szüleikkel együtt bepillantást nyerjenek egy-egy foglalkozás, szakkör működésébe – fűzte hozzá. A tevékenységeket igény szerint szervezik, alakítják, erre vonatkozó felmérés az előző évben készült. Sepsiszentgyörgyön az úszás és a modern tánc bizonyult a legnépszerűbbnek, de sokan járnak asztaliteniszezni, gokartozni, angolt és bútorfestést tanulni – vázolta Kerekes Jenő. Kézdivásárhelyen is több kört működtetnek, fúvószenét, modern táncot lehet tanulni a torna, repülőmodellezés, valamint a dizájn mellett. Kovásznán ügyes kezek és kézműves szakkör működik, ugyanakkor repülőmodellezésre, népi vagy moderntánc-oktatásra is lehet jelentkezni. Utóbbit Baróton is megszervezik, ahol elektronika-, gokart- és asztalitenisz-szakkör is indul a kézműves-foglalkozások mellett. A Bodza-vidéki gyermekek számára a néptáncoktatás mellett sí és tájfutás, valamint könnyűzene szerepel a kínálatban, de informatikai ismereteiket is megalapozhatják a jelentkezők.

Tavaly 3400 körül alakult a tevékenységekbe bekapcsolódó gyermekek száma, s Kerekes Jenő arra számít, a hasznos elfoglaltságot, szórakozást és tanulást ötvöző programjaikon ősztől mintegy 3200–3300 háromszéki diák vesz részt ismét.