Előző írásunk

Annak a lelkipásztornak, aki azt prédikálta: mindenki meghal, tán még én is egyszer!, igaza lehet. De nem mindegy, hogy hány éves korban, milyen kórban és az sem, hogy milyen módon. Arról is lehet vitatkozni, hogy ha már muszáj, akkor ezt betegen vagy egészségesen jobb-e megtenni. De tény, hogyha valaki megszületik, arra nálunk nemcsak a máshol szokásos, hanem még különféle extra veszélyek is leselkednek.