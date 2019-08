Az újracserepezés mellett a csatornarendszert is kicserélik – ez a munka folyamatban van –, a bejáratok fölé vízvetőket szerelnek, így többé nem fenyegeti a beázás veszélye a templomot. Ez azért is fontos, mert a templombelsőt két éve újították fel, egy esetleges beázás sok mindent tönkretenne – mondta el érdeklődésünkre Hölgyes Pál Zsolt zágoni plébános.

Az újracserepezés, csatornacsere nem kis összegbe, közel hatvanezer lejbe kerül. 25 ezer lejt Kovászna Megye Tanácsától kaptak, az összegre pályáztak. A kiadás többi részét az egyházközség saját bevételeiből fedezik – számolt be Hölgyes Pál Zsolt, aki épp hat éve szolgálja a zágoni katolikus közösséget. A saját bevételek nagy része az egyházi erdőkkel való jó gazdálkodásból, az erdőkhöz való helyes viszonyulásból származik. De az egyháztanács jóindulata, a hívek hozzáállása is kellett ahhoz, hogy belefogjanak a nagy munkába és sikerrel ki is vitelezzék azt – jegyezte meg a plébános.

A toronysisak bádogborításának javítását most nem tudják megoldani, de tervbe vették újrafestését, a munkát ipari alpinistákra kell majd bízni – fűzte hozzá.

A zágoni katolikus templom 1822-ben épült a zágoni báró Szentkereszty család által adományozott telken, a nemesi család az építkezésben is segítséget nyújtott. Négy évvel később, 1826-ban épült fel a paplak is. Ezt az épületet is újra kellene fedni, de egyelőre erre nincs anyagi alapjuk – tudtuk meg Hölgyes Pál Zsolt plébánostól.