Erdélyi városnevek magyarul

Az újságíró korábban a Facebook-oldalán kérte a MÁV-ot, hogy magyarul is tüntessék fel a határon túli, magyarlakta városok neveit a vasúttársaság utastájékoztatóin és a vonatokon. Loppert Dániel, a MÁV kommunikációs igazgatója most ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ezentúl a Budapest és Brassó közötti nemzetközi vonatjáraton magyarul is feltüntetik a célállomásokat, a magyar városnevek pedig mind a digitális, mind a papíralapú utastájékoztatókon is megjelennek majd.