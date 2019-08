Elhalálozás

„...egymást szeressétek; amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást”. (Jn. 13,34)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

OLÁH RADU-MIHAIL

életének 71. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése 2019. augusztus 24-én 14 órakor lesz a nagybaconi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás augusztus 23-án 18–20 óráig és a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

„Ha emlegettek, köztetek leszek, / de fáj, ha látom könnye­tek. / Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, drága édesapa, nagytata, rokon, jó barát és szomszéd,

id. KONCZ JÓZSEF

életének 77., boldog házasságának 51. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2019. augusztus 23-án 15 órakor lesz a közös temető ravtalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy

GYERGYAI LÁSZLÓ

szerető szíve életének 70., házasságának 45. évében 2019. augusztus 22-én megszűnt dobogni.

Temetése 2019. augusztus 24-én 12 órakor lesz

a lemhényi ravatalozóházból a Szent Mihály-hegyi ­temetőben.

A gyászoló család

Megrendült lélekkel tudatjuk, hogy a sepsiszentkirályi

özv. IMREH ANDRÁSNÉ

FARKAS PIROSKA

93 évesen örökre meg­pihent.

2019. augusztus 23-án 16 órától kísérjük utolsó földi útjára a családi háztól a református temetőbe.

Gyászoló szerettei

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

BITAI ­KATALIN temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZABÓ LAJOS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a székelyszáldobosi

id. NYIKÓ ÁRONRA, aki egy éve, hogy elhagyott bennünket. Nyugodjon szerető társa mellett békében.

A bánat, a fájdalom örökre megmarad, de ő mindig velünk van, fentről vigyázva ránk.

Két lánya, Manyika és Réka, vejei és unokái

Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, akiknek fontos voltál, fontos vagy ma is, akik valaha szerettek, szeretnek ma is, azért, mert nem látunk, még gondolunk rád, emléked őrzik

szerető lányaid.

Fájó szívvel emlékezünk PÁL ÉVÁRA halálának 4. évfordulóján.

Szerettei

Az én időm előbb lejárt, mint szerettem volna, bocsássátok meg, de nem tehetek róla. Ne sírjatok, többé már nem szenvedek, a fájdalom csak az, hogy többé nem lehetek veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek.

Fájó szívvel emlékezünk NYERGES CSABÁRA ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

MÜLLER SÁNDORRA, aki augusztus 23-án hat éve hogy itt hagyott örökre. Áldott legyen a föld, ahol nyugszik.

A gyászoló család

Telnek a hónapok, múlnak az évek, de akik szerettek, nem felednek téged. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SZENTIMREI (SZABÓ) JUDIT iparművész-néprajztudósra halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fiai, Bálint, Zsolt, Bojta,

Gyula, menyei, unokái

és dédunokái

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. De ő nekünk sohasem lesz halott,

mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

Fájó szívvel emlékezünk a sepsibodoki RÁKOSI CSABA BOTONDRA halálának 15. évfordulóján.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a kisbaconi BOGDÁN GYÖRGYRE, aki 50 éve búcsú nélkül itt hagyott bennünket. Emléke legyen áldott.

Lányai

Szeretetét és jóságát soha nem feledve emlékezünk a gidófalvi FERENCZ ­GERGELYRE halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

Szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. MOLDVAI ERNŐRE halálának 15. és ifj. MOLDVAI ­ERNŐRE (Öcsy) halálának 10. évfordulóján. Az idő múlik, a fájdalom enyhül, de feledni nem tudunk soha.

Szeretteik

Akit szívünkben őrzünk, az a halál után is él. Erős voltál, betegségedről nem panaszkodtál. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a három éve elhunyt kőröspataki id. VÁNCSA BÉLÁRA. Nyugodjék békében.

Szerettei

