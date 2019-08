Nagyvilág és falukép

Sokan észrevették, hogy semmi értelme eurótízezreket pazarolni egy-egy vásárlásra vagy új hajlék építésére odabent, amikor odakint a falvakban kinek-kinek van némi felhagyott öröksége, bennvalója, amelyen elporladt ősök fölöslegessé vált, düledező lakásai árválkodnak. Megvolt a parcella sokaknak, a megfelelő telek, csak – ahogy mondják – szét kellett hányni a viskót, mert abban lakni már nem lehet „a mai igények szerint”, s jöhetett a beton, a pvc, a termopán, a bramac, az automata garázskapu, a pitbull és a kerti törpe. Na meg a dzsip. Olyan Vecsést, olyan Abdát hajítottak ide, oda s amoda, hogy Magyarisztánban, de a Bukarest melletti Mogoşoaián sem különbet, ahol pedig maga a község vezetése perelte, vette el a kastélypark és a tópart egy részét, s vetette oda az ingatlanüzletnek…

Szóval: kevés becsülete vala akkortájt az épített örökségnek – főleg a falvakban –, úgyhogy ez a lelkes építészpalánta nagy lelkesedéssel készítette el egy általa jól ismert régi ház felújítási tervét. Lélekben és papíron komfortosította mind a három szintet, hiszen egy alápincézett, hármas osztatú, majd másfél száz éves fészekről volt szó, amelyben több generáció is felnövekedett anno, hogy aztán szétszóródhasson az ország és a világ legkülönbözőbb zugaiba oláhnénak, ismeretlen katonának, csepeli prolinak, kanadai favágónak, légiósnak, egynek s másnak…

Arra gondolt, hogy be kell lakni a padlásteret, és szinteltolásokat is lehet alkalmazni, és belső feljáratokkal, lépcsőkkel, többfunkciós terek segítségével korszerű és egyedi lakóhelyet hozhat létre, ahová öröm lesz hazatérni. Szép volt a rajz, s maga a látványterv még inkább. Ki lehetett vetíteni, lehetett álmodozni mellette, de annyira, hogy az ember már-már hallotta a tűz pattogását a kandallóban, látta a lángok szívet-lelket-derekat melengető fel-fellobbanását, s még egy doromboló kandúrt is odaképzelt a fotel lábához. Sikeres volt a téma, rengeteg előadást tartott a barátom szerte az országban s egyebütt is, úgyhogy dolgozatáért a maximális pontszámot kapta a tanáraitól. Azt mondogatták, hogy summa cum laude, első volt az évfolyamán, és doktori magasságokig emelték, bár építészéknél azt úgy nevezik tán, hogy DLA, azaz: Doctor Liberalium Artium…

Egyébként azt a házat soha nem újították fel, pedig rokonoké volt „a telek”, és a tervet – esztétikai, statikai, gépészeti részletességgel – adta volna s adta is hozzá ingyen. Nem úgy van az! Ügyesen széthányták. Egy esztendő múlva olyan házat rittyentettek a régi helyére, amely a világon bárhol megállná a helyét. Olyan is. A tájidegenség mintaképét lehetne itt fotózni egy olyan katalógushoz, amely segít minket abban, hogy megváltozzunk és idegenek legyünk a külföldivé züllesztett tájban, idehaza.