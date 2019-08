Vásárhelyi Forgatag hetedszer

A szervezők által tartott sajtótájékoztatón Portik Vilmos fő szervező elmondta, idén van Sörudvar is, ahol helyi kézműves söröket kóstolhatnak a résztvevők, és bővebb a színházi program: a városba látogat például a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház, mely Szigligeti Ede Liliomfi című művét mutatja be Vidnyánszky Attila rendezésében. A képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, kézművesvásár, népzenei, gasztronómiai programok, előadások és kerek­asztal-beszélgetések mellett több sportesemény is lesz, a Szféra nevű kortárs művészeti tér programjai pedig péntektől vasárnapig zajlanak a marosvásárhelyi volt zsidó iskola udvarán.