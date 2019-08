Ha csütörtök, akkor Mesterkedünk Kézdiszékért. Így volt ez két nappal ezelőtt is, amikor Kézdivásárhelyen a Borudvarban folytatódott a Tegyünk Kézdiszékért civil tömörülés szervezésében a népi mesterek és mesterségek bemutatkozása, illetve bemutatása a Felső-háromszéki Kézműves Egyesület jóvoltából és részvételével.

Bagoly Erzsébet és Pászka Éva egyesületi tagok, szakképzett hímzők varrással kapcsolatos tevékenységet tartottak, Csiszár Katalin óvónő a gyöngyfűzés rejtelmeibe vezette be a jelenlevőket, a torjai Volloncs Mária iparművész az üvegfestést mutatta be a nagyszámú érdeklődőnek. A kisgyermekek mellett a változatos tevékenységen a Zöld Nap Egyesület külföldi önkéntesei is részt vettek. Tóth László újságírótól, a civil tömörülés egyik tagjától megtudtuk, hogy a csütörtöki kézműves-tevékenységek késő őszig folytatódnak.