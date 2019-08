Fotópiknik az Erzsébet parkban

A csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi fotósokhoz idén várhatóan a homoródszentpáliak is csatlakoznak a zenepavilon szomszédságában szervezett kiállításon – mondta el érdeklődésünkre Toró Attila, aki immár hatodik éve szervezi a rendezvényt. Több előzményt is jegyeznek, de a mostani formában 2014 óta tartják a parkbéli szabadtéri tárlatot, ami a fotósok közti párbeszéd fontos helyszíne, de fontosnak tartják, hogy a pikniken a pályakezdő fotósok is bemutatkozhassanak s megismerhessék tapasztaltabb társaikat. Emellett kialakulhat egy néző-alkotó párbeszéd is, ami egy hagyományos kiállításon elképzelhetetlen – tette hozzá Toró Attila. Tavaly mintegy 45 fotós hozta el munkáit, köztük külföldön élő szentgyörgyiek is – Bortnyik György és Kovács József –, utóbbiak is visszatérő vendégek. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, vasárnap délután számosan látogatják a pár órás kiállítást, a fák közötti madzagra kifeszített, változatos tematikájú képeknek nagyobb a vonzereje, mint bármilyen más tárlatnak.

A vasárnapi rendezvény újdonsága, hogy arra a sepsiszentgyörgyi Mohos Fotóklub egy kiadványt is összeállított. Ebben Hlavathy Károly, a klub vezetője befogadó közösségüket ismerteti, illetve kiemeli, céljuk, hogy megtanulják „képbe írni gondolataikat”. A 6 képben a világ című album ötletgazdája Gál Zsolt, s mint lapunknak elmondta, az volt a szándéka, hogy a magyar fotográfia napja ne csupán egy piknik legyen, hanem bemutathassanak egy efféle gyűjteményt is, s azt lehessen a helyszínen lapozgatni. A Mohos Fotóklub húsz fotósa egy-egy hat képből álló sorozatot állított össze, azt albumba foglalták, s hangot adnak azon meggyőződésüknek is, hogy alkotás nélkül ugyan lehet élni, de nem érdemes.