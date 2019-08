Következő írásunk

Kovásznán a Szent István tiszteletére szentelt templomban másodszor vett részt és mutatott be szentmisét nm. és ft. Tamás József segédpüspök a hónap harmadik szombatján rendszeresen megtartott ünnepélyes Mária-köszöntőn, amelyen akolitussá avatta Jánó Árpádot, és ahol az újonnan megválasztott egyháztanács eskületételére is sor került. A kántori szolgálatot Kercsó Ferenc látta el. Az augusztus 17-i ünnepséget, amelyen részt vettek a Szent Gellért Lovagrend tagjai is, a Mária Rádió élőben közvetítette.