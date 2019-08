Következő írásunk

Utcajavítás lehetett volna a soros téma, hiszen már rég nem került tollhegyre (nem is volt miért, jó hónapja csak annyi a változás, hogy már nő ki a gyom a továbbra is lefedetlen maradt alsó réteg aszfalt és a szegélykő közt, no meg a mozgóvécék száma kettőre szaporodott), de hát épp minap magyarázta el a kivitelező, hogy nem őmiatta a tétlenség. Hiszékeny fajta vagyok, magyar ember szavában amúgy sem kételkedem, hát várakozó álláspontra helyezkedem. Várakozás közben meg áldom az út tervezőjét, aki olyképp rajzolta meg a járdát, hogy szélesebb is legyen a réginél (ami csak az autóforgalom számára jelent akadályt), meg magasabb is.