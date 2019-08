Kelemen Hunor is indulna az államfőválasztáson

A szövetségi elnök egy maszol.ro-nak adott interjúban mondta el, hogy vállalná az államfőjelöltséget, amennyiben a Szövetségi Küldöttek Tanácsának (SZKT) jövő heti ülésén bizalmat szavaznak neki. Kelemen Hunor azt is elárulta, hogy Porcsalmi Bálintot szeretné a továbbiakban is ügyvezető elnöknek látni, amiről ugyancsak az SZKT dönt majd.

Az RMDSZ elnöke szerint a szövetség alapszabályzata nem rendelkezik arról, hogy az ügyvezető elnököt közvetlenül a tisztújítási kongresszus után szavazzák meg, így nem látja problémásnak azt, hogy a legutóbbi kongresszus óta három hónap is eltelt. Porcsalmi gondolkodási időt kért, de végül elfogadta a felkérését. „Sokat beszélgettünk az előttünk álló feladatokról, és az elképzeléseink olyan mértékben hasonlóak, hogy együtt tudjuk továbbvinni ezt a munkát” – fogalmazott Kelemen, aki szerint Porcsalmit a megyei elnökök is támogatják.

1 » Az RMDSZ államfőjelöltjéről nem csak az SZKT, hanem a Szövetségi Állandó Tanács is dönthet, nincs ennek semmi akadálya az alapszabályzatban, jelölni pedig bárki jelölhet – nyilatkozta a jelöltségéről Kelemen Hunor, hozzátéve: a kollégák nagyon nagy többségének azonban az volt a véleménye, hogy ezt a feladatot a szövetségi elnöknek kell vállalnia. Bár tudják, hogy az RMDSZ jelöltjéből biztos nem lesz államfő, mégis elkezdik a kampányt, mert több szempontból is fontosnak tartják a megmérettetést.

„Az államfőjelölt indítása egyrészt az erdélyi magyarságról, a közösség önbecsüléséről szól, arról, hogy ennek az országnak a teljes jogú polgáraiként akár államelnököt is adhatnak, mert vannak a feladatra alkalmas személyiségeik. A másik szempont megmutatni azt, hogy az RMDSZ egy olyan politikai szervezet, amelynek vannak elképzelései az ország jövőjéről, és az erről szóló üzeneteit meg tudja fogalmazni a társadalom felé. Harmadrészt az elmúlt évek mindegyik választási kampánya remek felülete volt a románok és a magyarok közötti párbeszédnek. (...) Negyedrészt: mivel a Romániában még létező előítéletek miatt a jelöltünk nem jut be a második fordulóba, nem létezik a szavazatmaximalizálás kényszere, a többi választási kampánynál relaxáltabb kampányt folytathatunk, és olyan témákat is be tudunk hozni, amelyek más politikai kampányaikban nem annyira hangsúlyosak” – fogalmazott a szövetségi elnök, aki úgy véli: a kormányzati szerepvállalásaikat nagyobb bizalommal szokták fogadni, amikor részt vesznek az elnökválasztási kampányban, ezt mutatják a román politikából érkező visszajelzések.