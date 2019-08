Rendőrparancsnok csalással?

Csalással lett megyei rendőrparancsnok-helyettes a most időlegesen parancsnoki tisztséget betöltő Marius-Daniel Ivașcu – derül ki a Pro Lex rendőrszakszervezet által nyilvánosságra hozott videóból. Az adevărul.ro portálon megjelent beszámoló arra is rávilágít, hogy a versenyvizsgán egyik vizsgáztató súgta neki a válaszokat, és bár vetélytársa, Florin Popa kézdivásárhelyi városi parancsnok sokkal felkészültebbnek bizonyult, a tisztséget mégis Ivașcu nyerte el.

Marius-Daniel Ivașcu Brassóból érkezett a Kovászna megyei rendőrséghez, és hét alkalommal hosszabbították meg ideiglenes helyettesi kinevezését, míg végül a már említett és vitatott vizsgával elnyerte a tisztséget, és így felettese távozását követően, augusztus 12-étől szintén időlegesen, de ő válhatott a Kovászna megyei rendőrség parancsnokává. Korábban nem volt meg a kellő szolgálati ideje, így nem vállalhatta a megmérettetést a helyettesi posztért, ezért ki sem írták a vizsgát, hanem újabb és újabb hat hónappal hosszabbították meg ideiglenes kinevezését.

Az adevărul.ro beszámolója szerint vetélytársának, Florin Popának 26 év szolgálati ideje és 18 éves vezetői tapasztalata van, soha semmilyen kifogás nem merült fel a munkájával kapcsolatosan, ám amikor bejelentette, hogy megpályázza a tisztséget, több eljárást is indítottak ellene, hogy megakadályozzák ebben. Ezt Ovidiu Comşa, a román rendőrség jogi osztályának jogtanácsosa mondta el, aki szerint hiába indult öt eljárás Popa ellen, egyik vád sem nyert igazolást. Így végül Popa is részt vehetett a versenyvizsgán, amelyen azonban hiába bizonyult jobbnak, a „fentről” támogatott Ivașcu lett a befutó. Pechére azonban a most nyilvánosságra került felvétel egyértelműen rögzíti, hogy akkor is pontot kapott, amikor nem tudta a választ, illetve sok esetben a vizsgáztatók diktálták a feleletét.

A Kovászna megyei rendőrség szóvivője újságírói kérdésre azt nyilatkozta, hogy „Ivaşcu úr semmilyen módon nem kommentálja a sajtóban megjelent vádakat”.

A Pro Lex rendőrszakszervezet a felvétel nyilvánosságra hozatalával azt igyekszik igazolni, hogy azért következhetnek be a caracalihoz hasonló tragédiák, mert a megyei és helyi parancsnokokat, helyetteseket nagyon gyakran kapcsolataiknak és nem képességeiknek köszönhetően nevezik ki.