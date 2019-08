Szombaton 35 fokos melegben léptek pályára a játékosok a giurgiui stadionban, ahol szinte teljesen üres lelátók fogadták őket, azonban a Székely Légió 30 fős szurkolótábora elkísérte a sepsiszentgyörgyi együttest. A papírforma szerint a veretlen vendég csapat számított esélyesebbnek, hiszen a Clinceni az ezt megelőző hat mérkőzéséből ötször vereséget szenvedett, mindössze a szintén újonc Chindia Târgoviște ellen gyűjtötte be a három pontot. A mérkőzést a házigazdák kezdték jobban, hamar alkalmazkodtak a körülményekhez, a vendégek többet hibáztak, akadozott a támadójátékuk is, így a 18. percben Yasin Hamed helyett Goran Karanović lépett pályára.

A 24. percben az Academica tizenegyesből szerzett vezetést, miután a tisztázni igyekvő Fejér Béla szabálytalan volt Florin Achim ellen, ugyanis arcon ütötte a labda után rohanó szélsőt, aki látványosan elvágódott a gyepen, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amelyet Eugeniu Cebotaru értékesített (1–0). A hátrányba kerülő Sepsi OSK magasabb fokozatra kapcsolt, majd a 37. percben egyenlíteni tudott egy lesgyanús szituációt követően. A piros-fehérek az első helyzetüket gólra váltották: Dylan Flores ívelt szabadrúgásból a kapu irányába, majd Pavol Šafranko közeli lövését hárította Octavian Vâlceanu, a kipattanót a lesről induló Hrvoje Barišić a kapufára tolta, a védők nem tudtak felszabadítani, így Karanović közelről a hálóba sarkazta a labdát (1–1).

A szünet után pörgősebb iramot diktáltak a csapatok, azonban az igazán nagy helyzeteket az újonc csapat hozta össze. Miután Šafranko 16 méterről leadott erős lövését védte Vâlceanu, az Academica bizonyult aktívabbnak. Alexandru Buziuc és Achim is tanácstalan volt, amikor szembe került Fejér kapussal, hiszen a zabolai hálóőr mindkétszer megakadályozta a gólszerzést. Az 56. percben Gabriel Matei indítását a védők mögül kilépő Achim átemelte a kapuból kirohanó Fejér felett, Kilyén Szabolcs viszont a gólvonal közeléből tisztázott. Achim a 75. percben megkapta a második sárga lapot, így az Ilfov megyei bíró kiállította, azonban a Sepsi OSK támadásaiban nem volt átütőerő, László Csaba csapata képtelen volt kihasználni az emberelőnyt, így az idényben hatodszor is döntetlent játszott.

László Csaba értékelt a mérkőzés után

„A mérkőzés színvonala alacsony volt, a csapatomtól többet vártam. Húsz percet emberelőnyben játszottunk, és ilyen helyzetben több gólhelyzetet kellett volna teremtenünk. Nem feltétlenül tudod megnyerni a mérkőzést, ha az ellenfeled tíz emberrel van pályán, viszont többet is kihozhattunk volna az adott szituációból. Úgy gondolom, hogy elveszítettünk két pontot, bár pozitívum, hogy továbbra is veretlenek vagyunk, a folytatásban is előre kell tekintenünk. Támadószellemben játszottunk, viszont középpályán valami hiányzott, talán a kreativitás, az újítás, bár így is elégedetteknek kell lennünk az egy ponttal. Az ellenfelünknek is voltak lehetőségei, de Fejér Béla bravúrral hárítani tudott. Beszélhetnék a hőségről vagy a gyepszőnyeg minőségéről is, és elmondhatom, hogy ilyen körülmények között nehéz futballozni” – mondta a vezetőedző.

1. Liga, alapszakasz, 7. forduló: Academica Clinceni–Sepsi OSK 1–1 (1–1).

Giurgiu, Marin Anastasovici Stadion. Vezette: Ionuţ Coza (Cernica). Clinceni: Vâlceanu – Pârvulescu, Patriche, Chatziterzoglu, Matei – Cebotaru, Șut – L. Buș (Dobrescu, 57.), Popescu (Nsiah, 73.), F. Achim – Buziuc (Răuță, 89.). Vezetőedző: Ilie Poenaru. Sepsi OSK: Fejér – Kilyén, Barišić, Tincu, Ștefan – Bouhenna (Salli, 46.) – Gál-Andrezly, Vașvari, Flores (Fülöp, 87.), Hamed (Karanović, 18.) – Šafranko. Vezetőedző: László Csaba. Gólszerzők: Cebotaru (24. – tizenegyesből), illetve Karanović (37.). Sárga lap: F. Achim (40., 75.) Matei (60.), illetve Fejér (23.), Flores (25.). Kiállítva: F. Achim (75.).

További eredmények: Jászvásári Politehnica–Chindia Târgoviște 2–2 (gólszerzők: Loshaj 15., Horșia 23., illetve Neguț 28., Voduț 50.), Craiova–Astra Giurgiu 1–0 (gsz.: Bancu 68.), Kolozsvári CFR–FC Botoșani 4–1 (gsz.: Pereira 19., Deac 25., 73. – tizenegyesből, Păun 37., illetve Cîmpanu 79.).

A rangsor:

1. CFR 5 2 0 18–5 17

2. Jászvásár 4 3 0 10–4 15

3. Craiova 4 1 2 9–6 13

4. Viitorul 3 3 0 14–7 12

5. Medgyes 3 3 0 10–4 12

6. Botoşani 2 4 1 13–11 10

7. Sepsi OSK 1 6 0 6–5 9

8. Astra 2 2 3 7–8 8

9. Hermannstadt 2 0 4 9–14 6

10. Voluntari 1 2 3 5–10 5

11. Târgoviște 1 2 4 9–15 5

12. FCSB 1 1 4 7–12 4

13. Clinceni 1 1 5 10–17 4

14. Dinamo 1 0 5 6–15 3

A 8. forduló programja: FC Botoșani–Academica Clinceni (péntek, 18 óra), FC Voluntari–Craiova (péntek, 21 óra), Medgyesi Gázmetán–Jászvásári Politehnica (szombat, 15.30 óra), Astra Giurgiu–Kolozsvári CFR (szombat, 21 óra), FC Hermannstadt–Chindia Târgoviște (vasárnap, 18 óra), FCSB–FC Viitorul (vasárnap, 21 óra), Sepsi OSK–Dinamo (hétfő, 21 óra).