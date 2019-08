A fiatal, megbízott igazgatóként második évét kezdő intézményvezető úgy véli, bár rengeteg a tenni- és a pótolnivaló ahhoz, hogy modern iskolaként beszélhessünk a Ba­róti Szabó Dávid Középiskoláról, nem szabad akkor sem legyinteni, amikor a diákjai által elért eredményekről beszélünk: minden évben szép számban akadnak olyanok, akik igényes egyetemeken tanulnak tovább.

Az elmúlt év nyeresége közt tartja számon, hogy partnerkapcsolataik révén diákjaik részt vehettek az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási programjában (Erasmus+), különböző együttműködések és támogatók hozzájárulása által interaktív táblához, multifunkcionális nyomtatóhoz, kivetítőhöz, laptopokhoz, szoftverekhez, könyvekhez és folyóiratokhoz jutottak, a ROSE (Romanian Secondary Education) projektnek köszönhetően hamarosan felújítják két tantermüket, a diákok eredményeinek javítása, a hátrányos helyzetben lévő diákok felzárkóztatása, valamint a sikeresen érettségiző diákok számának növelése érdekében az új tanévtől délutánonként külön­órákat tartanak.

Az iskola épületei felett jócskán eljárt az idő, szinte mindenhol lenne javítanivaló. Mivel a helyi tanács részt vett a megyei tanács pályázati kiírásán, a közös hozzájárulás révén ingatlanfelújításra háromszázezer lejt költhetnek. A munkások jelenleg is dolgoznak. Többek közt gondot fordítanak a főépület külső festésére, megforgatják a cserepeket, a hibás darabokat pótolják, számba vették a tennivalókat a mellékhelyiségeknél, és iskolakezdésre azokat is felújítják, a régi iskolaépületnél pedig a veszélyessé vált vakolatot távolították el. Ezeken kívül az önkormányzat saját forrásaiból felújította a kerítés Kossuth Lajos utca fele néző részét. Az iskola saját embereivel, a tanács által biztosított alapanyagokkal a sportcsarnok és a hátsó kerítés közötti részen kaput emelt, hogy a diákok ne hagyhassák ott el az iskola területét, illetve illetéktelen személyek behatolását megakadályozzák.

Az elkövetkezőkben a fűtésrendszer felújítása állítja kihívás elé az iskolát. A régi és elavult technológia miatt a rendszer elején álló főépületben olyan meleg van, hogy télvíz idején is sokszor ki kell nyitni az ablakokat, ezzel szemben a rendszer végén levő régi épületben épphogy nem fáznak a gyerekek és tanárok.

Derzsi-Ráduly Kázmér szerint gondot okoz, hogy az oktatási törvény lehetővé teszi, hogy a címzetes tanári állásokat más megyéből érkezők is betölthessék. Az elmúlt években például hiába találtak olyan romántanárt, akinek munkájával elégedettek voltak, mégsem tudták véglegesként alkalmazni, mert hol egy brassói, hol egy pitești-i jelentkező csapott le a helyre, aki aztán „természetesen” erre sem nézett, hanem azonnal az áthelyezést kérte. Érzékenyen érintette az iskolát az is, hogy az igazán elhivatott matematika szakos tanáruk, Oláh-Ilkei Árpád az új tanévtől a Mikóban folytatja pályafutását.

Hogy a kihívásokra megfelelő választ tudjanak adni, olyan szakokat indítanak, amelyekre felméréseik szerint lesznek érdeklődők: a 2020–2021-es tanévtől a líceumban agroturizmus-, a szakiskolában állattenyésztői osztályba is lehet iratkozni.

„Sok minden történt az elmúlt két-három évben. Huszonöt év után igazgatóváltás történt, régi szakok szűntek meg, újak jöttek létre, sikkasztást fedeztünk fel a pénzügyi osztályon, a családi otthonok építése, illetve az oltszemi gyermekek Barótra való költöztetése kapcsán mi is a vita középpontjába kerültünk. Mindez befolyásolta iskolánk életét. A gyerekek száma folyamatosan csökken – kevesebben születnek, és az elvándorlás hatása is érezhető –, kis költségvetésünkből pedig elég nehéz elérni, hogy olyan körülményeket teremtsünk Baróton, amivel fel tudjuk venni a versenyt a sepsiszentgyörgyi és a székelyudvarhelyi iskolákkal. Eddig sem volt ez másképp, a nyolcadikot végzett legjobb diákok mindig elmentek, ám most, hogy szinte mindenkinek van autója, és buszjárat is sok van, nem jelent gondot az ingázás, ezért még többen választják a nagyobb, ismertebb iskolákat. Nemcsak az elméleti oktatást biztosító líceumok, hanem a jobban felszerelt, gyakorlatot lehetővé tevő szakiskolák is versenyhelyzetet teremtenek. Mégis azt mondom, a Baróti Szabó Dávid nemcsak azért fog megmaradni, mert Erdővidéken nincs más középiskola, hanem azért is, mert a tantestület mindent elkövet azért, hogy diákjaink felkészültek legyenek és az itt szerzett tudásnak köszönhetően az életben is megállják helyüket” – nyilatkozta Derzsi-Ráduly Kázmér.