A párt országos vezetőségének július 23-án tartott ülése után, amelyen őt nevesítették államelnökjelöltként, Viorica Dăncilă azt nyilatkozta, hogy megtisztelő számára ez a bizalom, és tudja, hogy nem lesz könnyű a harc, mert a párt „nehéz helyzetből indul”. Most, a szavazás után tartott beszédében a miniszterelnök bírálta Klaus Johannis államfőt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökét, Dan Barnát. „Erősebb vagyok azoknál a férfiaknál, akik egyebet sem tesznek, csak bekiabálnak a pálya széléről” – fogalmazott beszédében, miután a küldöttek jóváhagyták államfőjelöltségét.

Mint mondta, bízik a párt erejében, abban, hogy – amint azt az alakulat többször is bebizonyította már az évek során – képes alkalmazkodni az új helyzethez, képes harcolni és nyerni. „Ezt az országot nem lehet a Cotroceni-palotából vagy a kormány épületéből vezetni. Romániát emberközelből, az emberekkel közösen kell vezetni, nem öt­évenként egyszer, hanem minden munkanapon” – hangoztatta. Kiemelte, továbbra is közel akar maradni az emberekhez. „Minden, amit tettem, minden döntés, amelyet akár emberként, akár politikusként meghoztam, az anyák, a gyermekek, a fiatalok, a nyugdíjasok segítését szolgálta. Közel állok az emberekhez, és ez az elkövetkezőkben is így lesz. Meglátásom szerint ez a politikusok küldetése, ez a szociáldemokrácia küldetése” – nyomatékosította.



Nem lép vissza Tăriceanu javára

Szó sem lehet róla, hogy vissza­lépjen az államelnöki jelöltségtől a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke, Călin Popescu-Tăricea­nu javára – jelentette ki Viorica Dăncilă. „Nem, határozottan nem. Mondtam már, hogy tisztességes ember vagyok, és továbbra is tisztességes maradok a Szociáldemokrata Párttal, kollégáimmal szemben, akik bizalmat szavaztak nekem, és nem szabad csalódást okoznom nekik. Nem szabad csalódást okoznom a bennem bízó román állampolgároknak sem, azoknak, akik aláírják a jelölésemet támogató listát; ez tehát nem fog megtörténni” – szögezte le újságírói kérdésre válaszolva a rendkívüli kongresszust követően.