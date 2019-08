Mihai Fifor ügyvivő belügyminiszter átfogó helyzetjelentést kért a múlt hét elején, mivel nem sokkal a tanévkezdés előtt országszerte több száz olyan oktatási intézményről tudni, amely „papíron” nem nyithatná meg kapuit szeptember 9-én. A tűzvédelmi előírások be nem tartásán túl a legfőbb gond továbbra is a vezetékes víz, a mosdó és a csatornázás hiánya. Idén februárban Ecaterina Andronescu akkori oktatási miniszter egy parlamenti interpellációra adott válaszában kijelentette, országszerte csaknem 1500 iskolában nincs beltéri mosdó, meleg víz és csatornázás. Hozzátette, a tanügyi tárca idén 65 millió lejt fordít az alapvető szolgáltatások biztosítására. (Krónika)

AZ ÖTÖDIK NYOLCEZRESÉRE INDUL. A magyarok közül eddig csak Erőss Zsoltnak sikerült megmásznia a világ hetedik legmagasabb csúcsát, a Nepálban fekvő 8167 méteres Dhaulagirit, de szeptemberben a nagyváradi Varga Csaba is zászlót bontana a hegytetőn. A Kalifa Alpin nevű csapat képviselője júliusban kipipálta a Föld 11. legmagasabb csúcsát, a 8080 méter magas Hidden Peaket Pakisztánban, de úgy érzi, még maradtak tartalékai. Varga Csaba egyébként a Fogarasi-havasokban edzett a nyáron, ahol augusztus 17-én holtan találták meg a másik híres erdélyi magyar hegymászónkat, a 45 éves aradi Török Zsoltot. Varga azt tervezi, ezúttal is oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül veszi be a nepáli csúcsot. (MTI/Főtér)

ÚJABB MEDVETÁMADÁS történt pár napja, ezúttal Csíkcsicsóban támadott rá egy 50 éves férfira a vadállat – számolt be Facebook-oldalán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Amint a tájékoztatásból kiderül, a medve a kukoricásból jött elő, majd az arcán és a lábán harapta meg a férfit, aki nem volt egyedül, de társának sikerült elmenekülnie. A medvetámadás áldozatát a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára szállították, a sérült férfiról videót is közzétett a megyei tanács elnöke a Facebookon. „Amíg Bukarest szabadságol, Székelyföld szenved” – zárul a bejegyzés. (Transindex)