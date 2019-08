Remek mérkőzésen, a poklot is megjárva védte meg WBO-félnehézsúlyú világbajnoki címét Szergej Kovaljov, így vélhetően megnyílt számára a kapu a Saúl „Canelo” Álvarez elleni csúcsrangadóra.

A 36 éves orosz öklöző ezúttal hazájában, egészen pontosan Cseljabinszkban húzott kesztyűt, ellenfele a hivatalos kihívói pozíciót elfoglaló brit Anthony Yarde volt. A találkozó előtt a többség Kovaljovot tartotta egyértelmű esélyesnek, és hosszú meneteken keresztül úgy tűnt, nem is fog borulni a papírforma. Kovaljov nem volt ugyan nyomasztó fölényben, de kézben tartotta a küzdelmet, egészen a 8. menetig. Ekkor az addig inkább csak ütésállóságban jeleskedő Yarde betalált, és pillanatok alatt a leütés, sőt, a kiütés szélére sodorta a szédelgő, elfogyni látszó Kovaljovot. Az orosz bunyós védekezni is csak nagy nehézségek árán tudott, miközben Yarde minden követ megmozgatott, hogy lezárja a mérkőzést. Kovaljov végül kisebb csodát végrehajtva túlélte a kritikus pillanatokat, még padlóra sem került, de úgy tűnt, hamarosan kénytelen lesz kapitulálni. A szünet után aztán összeszedte magát, Yarde pedig nem tudta folytatni az előző menetben látott offenzívát, és a 10. menetben már a feltámadó Kovaljov volt közel ahhoz, hogy kiüsse a veretlen, 18 meccséből 17-et kiütéssel megnyerő kihívót. A 11. felvonásra a 28 éves Yarde erőtartaléka a végéhez ért, az orosz pedig pontos, fejre mért balegyenessel ki is ütötte.