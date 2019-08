Az érmek közül két arany, valamint egy ezüst és egy bronz született ötkarikás számban, utóbbiakat tekintve Magyarország volt a legeredményesebb a világbajnokságon, míg az összesített éremtáblázaton a harmadik helyen végzett a fehéroroszok és a németek mögött.

A vasárnapi zárónapon aranyérmes lett a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra összeállítású kajaknégyes, és ezzel csakúgy, mint a férfiak hasonló számában ötödik Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs és Kuli István, négy olimpiai indulási jogot gyűjtött a magyar együttesnek.

A másik vasárnapi magyar elsőség Bodonyi Dóra nevéhez fűződött, aki 5000 méteren diadalmaskodott. Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa 500 és 200 méteren is második lett, ezzel két női kenus kvótát is gyűjtött. A harmadik ezüstérmet kellemes meglepetésre a 19 éves Adolf Balázs szállította a leghosszabb távon. Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos Kozák Danuta – hátfájdalmakkal küszködve – 500 méter egyesben címvédőként bronzérmet szerzett, ez is kvótát ért. Az olimpiai programban nem szereplő K-2 200 méteren Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duó is harmadik lett.

A szombati versenynapon Kopasz Bálint és Csipes Tamara aranyérmet szerzett kajak egyes 1000 méteren. Pénteken a magyar csapat tagjai egy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet gyűjtöttek be. Az első hely a Medveczky Erika, Hagymási Réka 1000 méteres kajakkettes nevéhez fűződött, míg a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenupáros másodikként zárt 500 méteren. A legrövidebb távon is jutott egy dobogós hely a hazaiaknak: a felnőtt vb-újonc Lucz Anna, Kiss Blanka kajakos duó harmadikként zárt 200 méteren.