A világranglistán 17. dél-afrikai játékos térdsérülés miatt jelentette be, hogy kihagyja az év utolsó Grand Slam-tornáját. A 33 éves teniszező 6:3, 6:3, 6:4-re kikapott 2017-ben a fináléban a spanyol Rafael Nadaltól. Anderson visszalépése után szerencsés vesztesként az olasz Paolo Lorenzi kerül a helyére a főtáblán. A világranglistán korábban harmadik, jelenleg csak 22. kanadai játékos farizomsérülés miatt jelentette be, hogy kihagyja a New Yorkban rendezendő Grand Slam-tornát. A 28 éves Raonić helyére szerencsés vesztesként a lengyel Kamil Majchrzak kerül a US Open főtáblájára.