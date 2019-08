Az összefogásban rejlenek a lehetőségek

A bemutatott állatok genetikai minőségének értékelése mellett a szervezők hangsúlyt fektettek a juhhús fogyasztásának népszerűsítésére is. A minőségi juhhús – ami külföldön is értékesíthető – követelményeit Veres István Michelin csillagos mesterszakács ismertette a jelenlévőkkel. Ismertetője különös fontossággal bírt, hiszen a Kászonokban tervezik egy juhvágóhíd beindítását, ami jelentősen serkentheti a vidék juhtenyésztését.

A kászonaltízi rendezvény fővédnöke Tánczos Barna szenátor volt, aki lapunk kérdéseire is válaszolt.

– Az esemény fővédnökeként hogyan értékeli a rendezvényt?

– A hagyományteremtő céllal tavaly elkezdett esemény fontos eredménye, hogy idén több mint ötven gazda hozta el állatait. Bemutatták a kizárólag Székelyföldhöz köthető verespofájú berkét, hogy ezt a fajt minél ismertebbé, komoly szakmai munka mellett elismertebbé tehessük. Nyilvánvaló, hogy ez a gazdák számára is megerőltető, így megköszönöm, hogy ilyen szép állományokat állítanak ki. A pontozás mindig érdekes szakmai vitának a forrása, ez az alkalom, amikor a gazdák megvitathatják, hogy melyik tenyésztési irányt választják.

– A verespofájú berkét kovásznaiként is emlegetik. Van különbség a kovásznai és a kászonvidéki jószág között?

– Minket, székelyeket az jellemez, hogy a székek közötti egészséges verseny Székelyudvarhely, Csík, Háromszék között több évszázadra vissza­vezethető, s meghatározza életünket. Ha ez jó irányba visz, előnyös a versengés. Mondhatjuk, hogy kovásznai vagy kászoni verespofájú berke. Ugyanarról a berkéről beszélünk, és innen indulnak a szakmai viták is. Ha lehet így fogalmazni, a kovásznai vérvonalnál az állományok láthatóan nagyobb termetűek, robusztusabbak, húsformára jobbak. A kászoniak sokkal rusztikusabbak, valószínűleg a hegyi legelőkre sokkal inkább megfelelnek – és mindezekből indul egy szakmai vita is, amelyet előbb-utóbb döntés kell hogy kövessen. Ez a helyi fajták konzerválása szintjén lenne megfelelő, és a fajtán belüli tenyésztési irányt is jól meghatározhatja.

– Székelyföld agrárgazdaságában milyen szerepe van a juhtenyésztésnek?

– Nem mi vagyunk az országos bajnokok. Köztudott, hogy a Szeben környéki gazdák legalábbis létszámban a legerősebbek, utánuk óriási állományokkal jönnek a tulceai, galaci juhászok. Székelyföldön kiegészítő gazdálkodásként van jelen, ahol a legeltetési időszakban legelőkre adják ki a juhokat. Én hiszek ebben a gazdálkodási lehetőségben. A nagyüzemi, sok száz fős gazdaságok léte kérdőjeles, mert nehéz a fiatal generációkat meggyőzni az extenzív tenyésztésre. Óriási a különbség például a franciaországi intenzív tenyészetek és az itthoni, esztenás, a világtól többé-kevésbé elzárt életmód között. De utóbbi berendezkedés fontos nekünk, azért is, hogy karban tudjuk tartani legelőinket. Székelyföld, itt a Kászonok is azért ilyen szép zöld, mert a kisgazdák fennmaradtak. Szerepük annál is nagyobb a családi jövedelem kiegészítése mellett, hogy egy szép vidéket is fenntartanak. Ehhez állami támogatás is szükséges.

– Egyre kevesebben vállalnak munkát a mezőgazdaságban, a juhtenyésztésben különösen. Hogyan lehet ezt a hátrányt kiküszöbölni?

– Hihetetlenül nehéz. Az állatállományokat nem lehet magukra hagyni, nagy a vadveszély. Farkas, medve veszélyezteti az állományokat, össze sem lehet hasonlítani a nyugat-európai gazdaságokkal, ahol teljesen felfoghatatlan az extenzív, rusztikus gazdálkodás, ami fennmaradt a Kárpát-Medencében. Kihívás számunkra meggyőzni a fiataljainkat, hogy folytassák ezt a gazdálkodási formát. De bízom benne, hogy ezt fenn lehet tartani annak ellenére, hogy egyre nehezebb.

– A berke esetében vegyes hasznosítású fajtáról beszélünk. Könnyítheti a juhászok munkáját, ha szakosodnak, tej, illetve hústermelésre állnak át? Ez mindenképp csökkentheti az emberi munka igényét.

– Őszintén azt mondom, hogy ha valaki hús- vagy tejtermelésre szakosodna, akkor még mindig jobb a belterjes, intenzív tenyésztés. Erre például jók a rég kitenyésztett francia fajták. Tagadhatatlan, hogy a szakosodott termelők előnyben vannak az ilyen fajták választásával. De itt, Székelyföldön még mindig van értelme a kettős hasznosítású fajtáknak. Ki tudja egészíteni egymást a báránytenyésztés, illetve a sajt előállítása. De folyamatosan kell haladni a piac kérésének és igényének megfelelően. Ezért is jó a kászoni kezdeményezés, melynek során juhvágóhidat létesítenek, és ez meg is valósul jövőre. A kászoni bárány külön brand lehet a hazai és nemzetközi piacon. A kászoni legelőkről származó, anyatejen nevelt, gyógynövényeket fogyasztó bárányoknak a legjobb piaca külföld. Ma az országban erre kevés az igény. De ha jól össze tudjuk kapcsolni a gazdákat egy közös vágóponttal, külföldi vevővel, hiszem, hogy ebben jó lehetőségek rejlenek.