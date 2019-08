Az eseményen fellépett a középajtai fúvószenekar, a baróti Princess mazsorettcsoport, a Mozaik és a Syncron moderntánc-csoport, a köpeci fiatalokból álló Akarat csoport mazsoretttáncot mutatott be, tapsot vívtak ki műsorukkal a helyi iskolások és óvodások, a középajtai, a vargyasi, a köpeci és Középajta anya­országi testvértelepülésének, Majosházának Hajnalcsillag nevű néptáncegyüttese tánccal szórakoztatott, István Ildikó vezetésével táncházat tartottak. Koncertezett a Take Me To The Sunrise!, Tudor Noémi és az Új Bolygó, népdalcsokrot adott elő a Fölszállott a páva tavalyi győztese, a vargyasi Borbáth Szilveszter, a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, valamint Pittyes2es és Gyufa előadása pedig a humort csempészte be a faluünnepre.

„Tavaly falunapokkor a Samba Kft. képviselői, Brotea János és Bedő Ferenc azt mondták, jobb, nagyobb színpadot is megérdemelne a faluünnep, és ha idejében szólunk nekik, segítenek annak beszerzésében. Én már januárban emlékeztettem a felajánlásukra, ők pedig nemhogy szavuknak álltak, de még egy magyarországi ismerősük által párját ritkító LED-világítást is hoztak. Aztán a közbirtokosság vezetősége is szólt, inkább emelik a megígért támogatás összegét, csak jó nevű művész énekeljen az eseményen – így sikerült Homonyik Sándort meghívnunk. A Holzbau Kft. tulajdonosa, Bartha Botond sem akart lemaradni az adakozásban, ezért ő a Royal Team együttes meghívásával járó költségeket vállalata, Bedő László, a halastó tulajdonosa a jelentős pénzügyi támogatás mellett Homonyik Sándorék szállását oldotta meg, Simon György a tűzijáték árát állta és támogatásként tejterméket adományozott, s mellettük felsorakozott még számos kisebb támogató. Bátran mondhatom tehát, hogy a falunapok sikere az összefogás sikere volt – köszönet érte mindenkinek” – nyilatkozta Bihari Edömér, a köz­ség polgármestere.

A falunapon részt vevők számára nem csak a színpad programjának megtekintése vagy a sörsátrak árnyékában való lazítás jelenthetett szórakozást: aki kihívást keresett, megtalálhatta azt a sportpályán.

A Háromajta Benkő Sportvetélkedő nevet viselő verseny minden bizonnyal a legkisebbek, azaz az általános iskolás korú gyerekek számára jelentett különleges élményt: bizonyíthatták, mennyire jó céldobók, rövid- és hosszútávfutók. Aki ezeken a megmérettetéseken „elhasalt”, olyan vetélkedőkön vigasztalódhatott, mint a medicinlabda- vagy a helyből kosárra dobás. Nagy sikert aratott a négyszemélyes csoportok számára szervezett kódgyűjtő verseny is, amelyen a két üzletben, a bárban és a halastónál elhelyezett jeleket kellett megtalálni. A felnőttek a minifocitornán küzdöttek meg: a hat csapat közül végül a legjobbnak a középajtaiak idősebb korcsoportot alkotó együttese bizonyult.

„Nem volt olyan nehéz a szervezés: én már kétszer vállaltam ezt a feladatot, tehát némi tapasztalatom már volt ebben, ráadásul Benkő Beáta és Tókos Zoltán személyében két jó segítőm akadt. Örvendek, hogy felhívásunkra a labdarúgók mellett közel harminc gyerek és fiatal is válaszolt, a versengés pedig igencsak jó hangulatot teremtett a sportpályán. A siker arra buzdít, hogy a következő falunapok alkalmával is megszervezzük a sportvetélkedőt” – nyilatkozta Benkő Andrea Henrietta.