A politikus, aki tíz évig volt államfő, második elnöki mandátuma végén is bejelentette, hogy visszavonul, később azonban megalakította a Népi Mozgalom Pártot (NMP), amelynek most tiszteletbeli elnöke, és amelynek színeiben európai parlamenti képviselő lett. Utóda a párt élén Eugen Tomac, ám az alakulat államfőjelöltje nem ő, hanem Theodor Paleologu volt miniszter és nagykövet, akit Băsescu javaslatára indítanak. Băsescu úgy véli, neki már nem lesz több teendője, mert az elnökválasztás napján ér véget a párt átmeneti időszaka, „az NMP kikerül az eddigi politikai pártkategóriából, ahol a Pro Romániával együtt volt, azaz a választási küszöböt épp elérő kis pártként kellett játszani a politikában, alternatívát kell keresni szavazótáborra”. (Agerpres)

ÖTVENEN EGY AUTÓBAN. „Így lehet elköltöztetni egy lakónegyedet” megjegyzéssel tettek közzé egy kisfilmet, amelyen az látható, hogy a sepsiszentgyörgyi Bodok Szálló parkolójában, a közlekedési rendőrség székháza mellett egy teherszállító furgonból a sofőrön kívül még 48 személyt szállít ki a rendőrség. A Kovászna megyei rendőrség szóvivője, Mădălina Ghirdă szerint a közlekedésrendészek augusztus 20-án rutinellenőrzésre állították meg a 11-es országúton közlekedő, Kovászna megyei rendszámú furgont, és meglepetésükre a 31 éves sofőr mellett a jármű teherszállításra alkalmas rakterében 48 utast találtak egymás hegyén-hátán. A sofőrt törvénytelen személyszállításért bírságolták meg, és hat hónapra bevonták az autó rendszámát is. De nem ez volt egy egyetlen ilyen eset: négy napra rá hasonló „szállítmányt” fogtak a Sepsiszentgyörgy és Kovászna közti útvo­nalon is. Ez esetben a kisteherautóban a 63 éves sofőr mellett még 24 utast találtak. Feltételezések szerint ebben az időszakban egyes gazdák mezőgazdasági munkálatokra szállítják ilyen módszerekkel az idénymunkásokat. (Maszol)

A HATODIK ÁLDOZAT. Hétfő reggel elhunyt a săpocai neuropszichiátriai kórházban augusztus 17-én történt támadásban megsérült, 79 éves beteg is, akit a bukaresti egyetemi sürgősségi kórházban kezeltek. A halálos áldozatok száma így hatra emelkedik. Az idős nő az intenzív osztályon feküdt, megműtötték, de ezt követően folyamatosan súlyos állapotban volt. Ugyanabban a kórházban, az idegsebészeten egy másik săpocai áldozatot is kezelnek, állapota stabil. A Floreasca Kórházba beutalt páciens állapota továbbra is súlyos, nem ébredt fel a kómából, túlélési esélye folyamatosan csökken. Kómában, súlyos állapotban van a Sfântul Pantelimon Kórházba vitt és megműtött férfi is. A vele együtt beutalt nőt pénteken átvitték a Buzău megyei kórház neurológiai osztályára. A bukaresti Bagdasar Kórházban két nőt és egy férfit kezelnek. A 62 éves nőt hétfőn akarják megműteni, a 83 éves nő állapota javult, így lehet, hogy a hét folyamán visszaviszik Buzău megyébe, a 60 éves férfi állapota javult, de az orvosok szerint még mindig fennáll az eshetősége, hogy meg kell műteni. A támadóról, a săpocai kórházba alkoholelvonási tünetekkel beutalt 38 éves férfiról nincs hír. (Agerpres)

KIESETT A KÖRHINTÁBÓL. Működésben lévő körhintából esett ki egy tízéves kislány a maroskeresztúri falunapi ünnepségen. A szemtanúk szerint előbb elszakadt a szék egyik tartólánca, aminek következtében a kislány kétszer is nekiütközött egy vasoszlopnak. Egyikük elmondta, hogy a gyermek hozzátartozói körbevették a működtetőt – „azt hittem, megölik a hintást és a szintén ott tartózkodó polgármestert is” –, a dulakodást a helyszínen lévő csendőrök akadályozták meg. A helyszínre érkező rohammentő-szolgálat a marosvásárhelyi kórház sürgősségi osztályára vitte a kislányt, aki eszméleténél volt. A körhintán több gyermek is ült, de velük nem történt semmi baj, ám a baleset után a körhintát és az ugrálót is elszállították. A rendőrség testi sérülést okozó cselekedet miatt nyomoz, és vizsgálják a baleset körülményeit is. (Székelyhon)

VONATNYI LOPOTT FA. Egy 40 vagonból álló vonatot állított meg a rendőrség Fehér megyében, a tövisi vasútállomáson. A szerelvény illegálisan, érvényes papírok nélkül szállított 1600 köbméter fát, amelyet a hatóságok lefoglaltak. A rendőrség sajtójelentése szerint a rakomány augusztus 22-én Szlovákiából érkezett, és a szállítási papírok szerint a Fehér megyei Alvinc állomásán kellett volna kirakodni, ehelyett viszont a fával megrakott vonat nyugodtan folytatta az útját Kovászna megye irányába, anélkül, hogy erre érvényes iratokkal rendelkezett volna. (Transindex)

LEÉPÍTÉS A TAROMNÁL. Több mint 300 alkalmazottjától válik meg a Tarom légitársaság, a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságban (CNAIR) pedig csökkentik a vezető beosztások számát – közölte tegnapi sajtóértekezletén Răzvan Cuc közlekedési miniszter. A Taromnál elsősorban a kereskedelmi, beszerzési és gazdasági osztályon csökkentik a személyzetet. A miniszter úgy véli: „ha az elbocsátottak jó szakemberek, akkor találnak maguknak máshol munkát”. (Agerpres)