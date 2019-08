Az október 2-án rajtoló idényben 14 csapat lesz érdekelt, amelyeket földrajzi elhelyezkedésük szerint két hetes csoportba osztottak a szakszövetségnél. Nyugat és kelet között valahol Maksán lehet a határ, hiszen amíg a Kézdivásárhelyi SE alakulata a Nyugati csoportba került, addig a bajnoki címvédő Sepsi-SIC gárdáját a Keleti csoportba osztották be. A céhes városbeli kék-fehérek mellett a Nyugatiban a tavalyi döntős Szatmárnémeti VSK, a bronzérmes Aradi ICIM, a Kolozsvári U, a Nagyváradi CSU, a Marosvásárhelyi Sirius és az újonc Nagyszebeni MSK együttese, míg a Keletiben a sepsiszentgyörgyi zöld-fehérek mellett a Brassói Olimpia, a Bukaresti Rapid, az Agronómia Bukarest, az Alexandriai MSK, a Konstancai Phoenix és az örök rivális, a Târgoviște csapata kapott helyet.

A kétcsoportos bajnokság új lebonyolítási rendszert kapott: az alapszakasz első felében 13–13 mérkőzést játszanak a csapatok, s minden fordulóban egy alakulat szabadnapos lesz. Ez a kör január 4-ig tart, majd a két csoport legjobb három-három együttese egymás ellen folytatja a küzdelmet. Ők az A jelzésű csoportban, míg a többiek a B-ben harcolnak tovább. Március 8-án ér véget a viadal második fele, amelyben szintén kétszer találkoznak egymással az alakulatok, s ezután alakul ki a hatcsapatos rájátszás mezőnye. Az A-csoport első és második pozícióját elfoglaló gárdák automatikusan kvalifikálják magukat az elődöntőbe, a többi csapatnak pedig harcolnia kell a legjobb négy közé jutásért (a párosítás: 3–6. helyezett, 4–5. helyezett). Itt a 4–5. helyezett párharcának nyertese az alapszakaszgyőztessel játszik, míg a 3–6. helyezettek összecsapását megnyerő a második helyen végző együttessel mérkőzik meg a döntőbe jutásért. Az elődöntő és a finálé az egyik fél három, míg a bronzéremért kiírt párharc az egyik csapat két győzelméig tart. Amennyiben a bajnok kilétéről csak a döntő ötödik meccse után derül fény, akkor a 2019/2020-as női Nemzeti Liga várhatóan április 26-án ér véget.

Az új bajnokság új szabályokat is hozott: minden csapatnál a mérkőzések teljes egésze alatt két román kosárlabdázónak kell a pályán lennie, ebből az egyik U23-as korosztályú kell hogy legyen. Ezenkívül az együttesek egy-egy meccsen legfeljebb öt idegenlégióst írhatnak fel a bírói lapra, és továbbra is követelmény, hogy a Nemzeti Ligában érdekelt csapatoknak legalább egy ifjúsági együttest is kell indítaniuk az U13–18-as bajnokságok valamelyikében. Ellenkező esetben ötpontos büntetéssel sújtják a vétkes gárdákat. A bajnokság első fordulójának programja: * Nyugati csoport: Nagyszebeni MSK–Szatmárnémeti VSK, Marosvásárhelyi Sirius–Kézdivásárhelyi SE, Kolozsvári U–Nagyváradi CSU, az Aradi ICIM áll * Keleti csoport: Brassói Olimpia–Sepsi-SIC, Alexandria–Târgoviște, Agronómia Bukarest–Bukaresti Rapid, a Konstancai Phoenix pihen.

A kosárlabda-szövetségnél hétfőn a Román Kupa nyitókörének párosításait is elkészítették. A sorozat első fordulójának odavágója október 16-án van műsorra tűzve, a visszavágót pedig 23-án rendeznék meg. A címvédő Sepsi-SIC és tavalyi döntős ellenfele, a Szatmárnémeti VSK pihen ebben a körben, a Kézdivásárhelyi SE viszont a Konstancai Phoenix csapatához látogat. A további mérkőzések: Bukaresti Rapid–Kolozsvári U, Agronómia Bukarest–Marosvásárhelyi Sirius, Nagyváradi CSU–Alexandria, Nagyszebeni MSK–Brassói Olimpia, Târgoviște–Aradi ICIM.