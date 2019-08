Nincs magyar összefogás Felvidéken

A Most–Híd országos tanácsa hétfő este elutasította azt a lehetőséget, hogy a jövő februárra kitűzött szlovákiai parlamenti választáson koalícióban induljon az MKP-val. A Bugár Béla vezette párt ezt a döntést közel egy hónapon át tartó eredménytelen tárgyalássorozat után jelentette be. A szlovák–magyar párt azzal indokolta az elutasítást, hogy nem tudták elfogadni, hogy a közös választási listán a két párt jelöltjei 50–50 százalékos arányban osztozzanak, mivel ők 70–30 százalékos arányt szerettek volna a saját javukra.

Mindkét párt támogatottsága az utóbbi idők felmérései szerint négy százalék körüli, vagyis alatta van a parlamenti bejutáshoz szükséges öt százaléknak, ám az MKP az utóbbi három választáson jobb eredményt ért el, mint a Most–Híd, amely a jelenlegi szlovák kormánykoalíció legkisebb pártja. „Koalíció nem lesz” – állapította meg Menyhárt József, megjegyezve: ez rossz hír a felvidéki magyarok számára. Hozzátette: bár személy szerint nagyon sajnálja, hogy a konstruktív tárgyalások után így alakult a helyzet, most a legfőbb feladatuk az, hogy megoldást találjanak a felvidéki magyarság parlamenti képviseletének biztosítására. A felvidéki magyar párt elnöke szerint az MKP-t most jelöltállító konferenciák sora várja, és mint ahogy eddigi terveikben is ez szerepelt, úgy a jövőben is szeretnék bevonni a civil szférát is a magyar érdekképviselet megteremtésébe. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megugorjuk az ötszázalékos küszöböt” – szögezte le.

Őry Péter, az MKP országos tanácsának elnöke hangsúlyozta: az MKP a tárgyalások során az egyenrangú, egyenjogú partneri viszony megteremtésére törekedett. Rámutatott: az utóbbi három – helyhatósági, megyei, illetve európai parlamenti – választás során az MKP sokkal jobb eredménnyel szerepelt, mint a Most–Híd. „Az élet megy tovább” – jegyezte meg Őry Péter, hozzátéve: a társadalmi életben ma azoknak van helye, akik összefogni akarnak, és nem megosztani, az MKP pedig a helyi magyar közösség száz százalékát meg akarja szólítani.