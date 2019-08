Megújult a barátosi tanoda

Az iskolavezető szerint az informatikalabort, a tornatermet már iskolakezdéskor használhatják. A felújított épületben helyet kap egy tanterem, a könyvtár, és múzeum létesítését is tervezik, kialakítanak egy raktárt a tej-kifli program részeként érkező termékek tárolására. Az iskolaközpontban 168 gyermek kezdi a tanulást szeptemberben. Nemcsak helybéliek, hanem lécfalviak, várhegyiek is járnak a barátosi iskolába – számolt be Beder Győző.

Tánczos Szabolcs barátosi polgármestertől megtudtuk, az iskola felújítása 610 ezer euróba kerül. Ebből a községháza önrésze 150 ezer lej, az összeg nagy részét pályázaton nyerték el a Helyi Fejlesztések Országos Programja részeként. Fontosnak tartják a megfelelő körülmények biztosítását a tanulók számára azért is, hogy szívesen járjanak a tanodába, jól tanuljanak – mondta a polgármester. Eddig az iskola vízellátását egy ötven méter mély kútból biztosították, most azonban a Kovásznáról érkező vezetékes vizet is bevezetik az oktatási intézménybe. A barátosi iskola kevésbé régi épületét tavaly újították fel. Kibővítették, az óvodások számára egy száz négyzetméteres termet építettek – fűzte hozzá.