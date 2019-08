Bukszusmoly pusztít Sepsiszentgyörgyön

Sárga, bepókhálósodott, lerágott bokrokat látni már mindenfelé Sepsiszentgyörgyön. Nyár elején még kevés volt belőlük, de most már azok is felfigyeltek a pusztulásra, akiknek saját házuk táján – a kertjükben vagy a lépcsőház bejáratánál – nincs fertőzött növény.

A díszcserjeként közkedvelt, örökzöld, bármilyen formára nyírható bukszusokat sokan elpusztíthatatlannak tartják, hiszen évtizedekig is elélnek különösebb gondozás nélkül. Elég sok is van a puszpáng néven is ismert növényből a városban, jövőre azonban kevés maradhat, hiszen ide is elért az Európába nemrég behurcolt bukszusmoly, amit csak odafigyeléssel és szakszerű védelemmel lehet kiirtani. A városi kertészet egyik vezetője, Bardócz Ottília lapunk érdeklődésére elmondta: tudtak a kórokozóról, hiszen Magyarországon már 2011 óta küzdenek vele, számítani lehetett rá, hogy itt is megjelenik, arra azonban nem, hogy ilyen mértékű kárt okoz.

A kertészet a közterületeken levő bokrokat kezeli – tegnap is permeteztek –, arra azonban nincs felkészülve, hogy az egész városban felvegye a harcot. Magánterületre be sem mehetnek, de a tömbházak körül is a lakók – azazhogy a lakótársulással a zöldövezet karbantartására szerződött cégek – feladata a védekezés. A jó hír az, hogy van megoldás: a növényvédelmi boltokban lehet kapni megfelelő, felszívódó és „kontakt” permetezőszereket, és az áruk sem magas. Maga a permetezés motoros pumpával a leghatékonyabb, ezt a bokor tövénél kell kezdeni.

A bukszusmolyból évente három nemzedék fejlődik ki, ezért tavasszal, nyáron és ősszel is kell permetezni, mégpedig minden alkalommal háromszor, tíz-tíz napos szünetekkel. Sajnos, erről már sokan lekéstek, mert a lakosság nem ismerte a baj okát, és a már teljesen besárgult bokrokat nem is lehet megmenteni (ezeket ki kell ásni és a zöld hulladékba kell dobni vagy el kell égetni), ahol azonban még maradt valami zöld, ott érdemes próbálkozni a növény megmentésével. Sőt, kell is, mert ha nem tesszük, jövőben még nagyobb lesz a baj – hívta fel a figyelmet a szakember.