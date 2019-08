Abban pedig az állt, hogy 16 óráig nem lesz víz, de csak 19 órakor kezdett folyni a csapokból a szokásos kávéhoz hasonló valami. Tegnap ismét gond volt a vízzel, ezúttal a Molnár Józsiás utcában történt csőtörés. Újra érkezett a standard szövegű, semmitmondó sajtóközlemény arról, hogy 10.30 és 13 óra között nem lesz víz az említett utcában, de sajnos máshol, például az Ady negyed tömbházaiban is rövid időre leállt a szolgáltatás, és a céhes város többi utcájában is akadozott a vízellátás. A fogyasztók nem ok nélkül háborognak, hiszen a be nem jelentett vízelvétel miatt meghibásodnak a háztartási gépek, hogy a pluszban kiszámlázott köbméterekről ne is beszéljünk.

Sajnos, az ilyen-olyan okokra hivatkozó vízelzárások egyre gyakoribbak Kézdivásárhelyen, és a fogyasztók értetlenül szembesülnek a vízhiánnyal, holott a város ivóvíz- és csatornahálózatának közelmúltban elvégzett bővítését és korszerűsítését hatalmas sikerként könyvelték el az illetékesek. Már akkor lehetett sejteni, hogy hiába építettek korszerű víztisztító állomást, ástak újabb kutakat, ha a fővezetéket csak részben cserélték ki. Sajnos, a kézdivásárhelyi 55,5 kilométernyi vezetékből 2014–2016 között csupán nyolc kilométert cseréltek ki, holott azok több mint fele negyven évnél idősebb. A fogyasztóknak elegük kezdett lenni abból, hogy minden héten a megértésüket és türelmüket kérik, arról nem is beszélve, hogy amikor visszaadják a vizet, perceken keresztül kakaószínű lé folyik a csapokból.

Ha netalán a lakosság véleményére is kíváncsi a Közüzemek Rt. Kovászna Megyei Regionális Szolgáltató vezérkara, elolvashatják a Facebook-bejegyzéseket, ahol valamennyi beíró elmarasztalja őket és az általuk nyújtott csapnivaló szolgáltatást.