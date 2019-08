Augusztustól hivatalosan is lehet magyar nyelvű szakmai tanfolyamokat szervezni az állástalanoknak – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója. Eközben román ajkú alkalmazottak, akik kapcsolattartással foglalkoznak, jelezték: magyar nyelvtanfolyamon vennének részt.

A tanfolyamok ingyenesek a munkanélküliek számára, azokat az érintettek igénye, illetve a munkaerőpiaci szükséglet szerint szervezi az intézmény. Jelenleg tíz képzés zajlik, illetve áll szervezés alatt, öt tanfolyamon hetvenen vesznek részt, például Bölönben tizenegyen fodrász tanfolyamra járnak, illetve Sepsiszentgyörgyön tucatnyian pékinasnak tanulnak. Az anyanyelvű képzésre eddig is figyeltek, ám mostantól ez hivatalossá is vált, a vizsgáztatás is a tanoncok anyanyelvén történhet, igaz, ez a folyamat még szervezést igényel.

Az állástalanok érdeklődnek még a favágó, takarító, könyvelő szakmák iránt is, s az inasképzés során szeretnének hegesztést, asztalos- és ácsmesterséget is tanulni, sőt, vonzó lenne számukra a pincér szakma, illetve a betegápolói is, utóbbi azonban nem tartozik a munkaügy hatáskörébe.

Kelemen Tibor azt is elmondta, román nemzetiségű alkalmazottak egy része, akiknek munkaköre a kapcsolattartás, érdekeltek lennének a magyar nyelv tanulásában is, míg az állástalanok román tanfolyamon vennének részt, ezt viszont már körülményesebb megszervezni.