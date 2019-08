17 órától a Pro Urbe díjak átadása a Vigadó Művelődési Ház nagytermében; 18 órától a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban Vántsa Judit előadást tart Olvastál ma mesét gyermekednek? A szövegértés hatása az élet minden területén címmel; 21 órától a Borudvarban Rambling Blues Trio; 21.30-tól Vigadóart: Átutazók – show musical, a Vigadó Művelődési Ház Eredj, ha tudsz! című egyéni produkciójának nagyszínpadi adaptációja a Gábor Áron-téri színpadon (rendező: Lung László Zsolt).

Pénteken: 10 órától termék- és kézművesvásár a Gábor Áron téren; könyvtári programok: gyermekfoglalkozások (korhatár 5–10 év) a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban; 11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban; 16.30-tól vásárnyitó: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának, valamint a Fanfara Valurile Dunării (Galați) fúvószenekar közös fellépése Gyergyai Barna és Marin Boroghin vezényletével a Gábor Áron téri színpadon; 17 órától a IX. országos és nemzetközi papírszalvéta-, kártyanaptár-, telefonkártya-kiállítás és -börze megnyitója a Hobbi Cserebereklub szervezésében a Gyűjtemények Házában; 18 órától népművészeti divatbemutató a Borudvarban; Vajna László festőművész egyéni kiállítását megnyitja dr. Deák Ferenc műkritikus, – házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető – az Incze László Céhtörténeti Múzeum időszakos kiállítótermében; Vántsa Judit A gyógyszerek nem segítettek! Gyógyszirupok, tinktúrák, teák készítése a családnak, szeretettel, gondoskodással című előadása a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban; XIX. századi vásári korkép Gyöngyös Város Barátainak Köre és a Zöld Nap Egyesület tagjainak részvételével, a Nők Egyesülete szervezésében: korzózás a főtéren korhű ruhákban a Gábor Áron téren; 19 órától a Voces női kar – Kolcsár József: A nő című előadása a Vigadó Művelődési Ház nagytermében (művészeti vezető: Cserkész Emese, rendező: Kolcsár József); 19 órától Király Linda és Király Viktor (a Zarah Moden és New Fashion támogatásával) a Gábor Áron téri színpadon; 21 órától Children of Distance a Gábor Áron téri színpadon; 22.30-tól Urbanizé Garden: Lenard a Molnár Józsiás parkban; 23 órától Yesyes (a Zarah Moden és New Fashion támogatásával) a Gábor Áron téri színpadon; éjfélkor Urbanizé Garden: Andrey Djackonda a Molnár Józsiás parkban; 2 órától Urbanizé Garden: Levitation a Molnár Józsiás parkban.

Zene

DZSESSZ. Sepsiszentgyörgyön a Bisztró-kertben ma 21 órától fellép Ioana Hărţescu (ének) és a Session Jazz Band: Cserkész Béla (szaxofon, klarinét), Pál Gábor (ütős hangszerek), Barabás Tamás (basszus), Szilágyi Zsolt Herbert (billentyű).

RAMBLING BLUES TRIO-KONCERT (Szeged) lesz pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgy főterén, a kőszínpadon, a Kónya Ádám Művelődési Ház szervezésében. A zenekar tagjai: Király Vajk (akusztikus- és dobro gitár, ukulele, ének, kazoo), Hrabovszky Tamás (szájharmonika, vokál, zörgős cuccok), Szabó Csaba (ütőhangszerek, mosódeszka). Hangulatos, vidám műsoruk és előadásmódjuk miatt kedvelt vendégei a magyarországi kluboknak, fesztiváloknak, de rendszeresen járnak külföldre is.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16–19 óráig dokumentumfilm a romákról és beszélgetés az alkotókkal; 16.30-tól Angry Birds 2. – finn–amerikai animációs kalandfilm, román felirattal; 18.15-től Halálos iramban: Hobbs and Shaw – amerikai akciófilm, magyarul beszélő; 19.15-től Raoul Taburin – francia–belga vígjáték, román felirattal; 20.45-től Jó srácok – amerikai vígjáték, magyarul beszélő; 21 órától A bűn királynői – amerikai krimi-dráma, akciófilm, román felirattal.

Megejelent

Az Erdélyi Gyopár idei negyedik lapszámából: Mesés tájon szervezte az idei EKE Vándortábort az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi osztálya. A friss kiadványban a Vándortábor utánra is maradt böngésznivaló, így például megtudhatjuk belőle, hogy a botjelvény nem egy letűnt kori fogalom, ma is készülnek díszes veretek, melyek közül a szovátai már kézzelfogható, rendelhető. Az EKE-napi pályázat eredményhirdetése része a lapnak, akárcsak az a hír, hogy Darabont Eduárd nyerte az Év Mászása díjat 2019-ben, hogy hatodszorra volt Erőss Zsolt Teljesítménytúra, és nagy sikernek örvendett a Kisbakancs minitábor. Az Albét bácsi, hol a kofa? című írást át ne ugorja, kedves olvasó, ha kedvelője az ízes beszédnek, olvasson örömmel a csíklázárfalvi Büdös-patak fortyogóiról, a csillagporról, a fűszergombákról, a székelyföldi Sissi-emlékekről. * Az Erdélyi Gyopár impresszumában sze­replő szerkesztőségi címre várják javaslataikat, megjegyzéseiket a kéthavonta megjelenő kiadvány tartalmát, küllemét illetően. Túrák során készült fényképeket is érdemes megosztani, hiszen a sportmaniac.ro-val partnerségben a képküldőnek nyereményre van kilátása.

A X. Zágoni Napok programja

Zágon község Polgármesteri Hivatala és Helyi Tanácsa augusztus 31-én és szeptember 1-jén 10. alkalommal szervezi meg a Zágoni Falunapokat, amelyre a szervezők minden érdeklődőt várnak.

Augusztus 31., szombat: 10.45-től felvonulás a központi színpadhoz; 11 órától ünnepélyes megnyitó: Kiss József polgármester beszéde; 11.30-tól a X. Ifjúsági Fúvóstalálkozó; 14–15 óráig ebédszünet; 15–18 óráig szabadidős programok; 18–22 óráig koncertek: Pince Band (élő zene), Autentic (román etno zene), Gabri L (magyar slágerfeldolgozások), Kristóf Katalin és Milán (HU, magyar népdalfeldolgozások); 22–24 óráig utcabál Zenész Robikával (élő zene).

Szeptember 1., vasárnap: 9 órától főzőverseny, helyi finomságok; 11 órától istentisztelet és szentmise a református, római katolikus és ortodox templomokban; 13 órától ebédszünet; 15–18 óráig a zágoni kulturális csoportok műsora: fellépnek a zágoni Szikrák néptánccsoport, a Szabó Kati Óvoda óvodásai, a Mikes Kelemen-iskola IV. osztályos diákjai, a Brăduleţul néptánccsoport, a Szivárvány és Gyöngyszemek mazsorettcsoport, a Florile Zagonului néptánccsoport, a Ion Crean­gă Óvoda nagycsoportosai; 17–19 óráig focimérkőzés; 18 órától koncertek: RBM Cover (élő zene), Dan Badea (román nép- és tánczene), Insect (paródiaegyüttes), Pintér Timi (Hu, operett és mulatós zene); 22 órától tűzijáték.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK: sör- és ételsátor, vattacukor és pattogatott kukorica, felfújható ugrálóvár, bungee jumping, édesség- és játéksátor.

Fenntartják a műsorváltoztatás jogát. (955)

Jegyek a Sepsi OSK mérkőzésére

A Sepsi OSK folytatja a jegyértékesítést a hétfőn 21 órától kezdődő Dinamo elleni bajnoki mérkőzésre. Jegyek elővételben a sepsiszentgyörgyi stadion bejárata mellett található jegypénztárnál vásárolhatóak ma és pénteken 10–12 és 15–17 óráig. A találkozóra 20 és 30 (fedett ülőhely) lejért válthatóak belépők.

Röviden

ASZFALTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön augusztus 28-ig aszfaltozási munkálatok zajlanak a Stadion utcában a Dózsa György utca és a református ravatalozóház közötti szakaszon (volt Szász Károly utca). Sepsiszentgyörgy önkormányzata arra kéri a környéken lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt ne parkoljanak az említett helyen.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJTÉS. Ma 13 órától Nagyajtán és Középajtán, pénteken Baróton a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat, emellett szelektív hulladékot gyűjt a Tega. 5 kg leadott üvegért cserébe 0,5 liter Igazi Csíki Sört adnak (síküveget nem fogadnak el).

VÁRTÚRA. Az EKE háromszéki osztálya szombaton tartja VI. honismereti vártúráját Felső-Háromszéken a következő útvonalon: Csomortán–Csomortáni Péter-vára–Fattyú-tető–Györkös-éle–Kis Lemhény-pataka–Csomortán. Távolság: 10 km. Megközelítése: személygépkocsikkal. Találkozás 8 órakor a Sugás Áruház előtt. Érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonon.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. út 294. szám alatti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.