Európaiakat is érint a lehallgatás?

A Facebook több száz alvállalkozót bérelt fel arra, hogy leiratokat készítsen a felhasználók Messenger-beszélgetéseiből, a botrány még augusztus közepén robbant ki, akkor tagadta a cég, hogy az Európai Unió tagállamának felhasználóit is érintené a dolog, most azonban kiderült, hogy 14 EU-s ország közel 50 felhasználójának hangüzenetei szintén lejegyzésre kerültek – írja a Politico.

Az uniós felhasználók Egyesült Államokba küldött hangüzenetei kerültek jogszerűtlenül feldolgozásra, így – bár a Facebook európai ügyeit jellemzően az ír hatóságok szokták vizsgálni, ugyanis ott található a cég főhadiszállása – most minden érintett ország a saját hatáskörében indíthat vizsgálatot az ügyben. Az európai adatvédelmi törvény, a GDPR értelmében, ha bebizonyosodik, hogy a Facebook megszegte az adatvédelmi irányelveket, a cég akár az éves bevételének négy százalékát kitevő büntetésre is számíthat. A Facebook egyébként nemrég fizetett ki egy ötmilliárd dolláros gigabüntetést az Egyesült Államokban, és több mint tíz vizsgálat folyik ellene jelenleg is az EU országait érintő adatvédelmi kérdésekben. (index.hu)